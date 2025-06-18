「中二生」力撐甘永傑同梁浩賢演出音樂劇　MISSY即場「做全套」

《中年好聲音2》甘永傑（阿甘）及梁浩賢（浩賢）於暑假將會首次挑戰兒童音樂劇場，兩人於剛剛過去的父親節，舉行了大型發佈會，除了有大班歌迷迫爆商場之外，更有一班好友包括「輕鬆啲」好兄弟包括劉威煌、顏米羔、梁思傑、龍導及MISSY成員陳俞霏， 陳芊芸和林思彤等撐場。

甘永傑梁浩賢首次參與大型兒童音樂劇場。（公關提供）

甘永傑梁浩賢首次參與大型兒童音樂劇場。（公關提供）

大合照。（公關提供）

阿甘首次聯同囡囡甘亦霏父女檔拍住上：「我同浩賢真係第一次參與音樂劇場嘅演出，更加要同幾百個小朋友合作，挑戰性真係好大！仲要又唱又跳加上做埋戲，所以嚟緊成個暑假都會日日排練，希望做到最好！我哋更加要同阿女請教，因為佢跳舞唱歌仲叻過我哋！」梁浩賢今次一人分飾四角：「當中有扮女人造型，要挑戰轉裝時間，聽講每個造型都很特別，希望女人造型唔會嚇到大家想打我啦！哈哈哈！」

甘永傑同囡囡。（公關提供）

《中年好聲音2》一班兄弟姊妹，一向非常相親相愛，今次亦力撐到底！於發佈上，其中MISSY成員陳芊芸就與小朋友一起示範一字馬，大騷柔軟嘅身軀，阿甘和浩賢甘拜下風，表示要多多學習，而顏米羔及劉威煌等好兄弟就和MISSY各成員即場為兩位「按摩全身」，希望為他們放鬆肌肉，迎接未來兩個月密集式的排練，為二人處男音樂劇場打氣！

陳芊芸和小朋友表演一字馬。（公關提供）

中二生台上力撐2人。（公關提供）

大合照。（公關提供）

顏米羔、劉威煌。（公關提供）

甘永傑梁浩賢首次參與大型兒童音樂劇場。（公關提供）

兒童劇創作團隊。（公關提供）

甘永傑梁浩賢台下相。（公關提供）

中二生力撐。（公關提供）