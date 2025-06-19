完美的救贖劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

完美的救贖陸劇又名完美嫌疑人，改編自小說《完美嫌疑人》。有龍振宇作為編劇，謝忠道、王方允為執導，由歐豪、王鶴潤、成泰燊、王挺領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。歐豪過去在《風吹半夏》和《黑白禁區》等作品中塑造的硬漢形象深入人心，而這次他對鐘寧這角色複雜內心的詮釋，無疑讓觀眾充滿期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

完美的救贖電視劇情大綱

京港市接連發生多起兒童失蹤案，所有受害者均穿著紅色外套，案發現場只留下神秘的阿拉伯數字編號。刑偵隊長張一鳴（張豐毅飾）與警界傳奇人物鐘甯（歐豪飾）聯手調查此案，卻意外發現所有線索竟指向鐘甯的救命恩人——知名腦外科醫生廖伯岩（成泰燊飾）。隨著劇情的推進，廖伯岩親自供述動機，案件真相在警探與醫生之間展開一場高智商的博弈，緊張氣氛層層升級！

而袁慎言因現場遺留的醫學模型被列為頭號嫌疑人。這位天才醫生面對指控冷靜且配合警方，卻以其完美複刻的作案手法令鐘甯也感到不寒而慄。隨著調查揭開福利院虐待醜聞、二十年前的舊案和錯綜複雜的人物關係，一場精心設計的心理操控逐漸浮出水面，真相令人震驚。

鐘甯由刑警轉行成為律師，因收養了其中一名受害者的女兒任希，陷入情感與職場的撕裂困境。她發現這些失蹤事件背後不僅是犯罪，更是一場關於「救贖」的瘋狂實驗。廖伯岩認為自己是在拯救那些被原生家庭摧殘的孩子，然而法律與道德的界線在這場實驗中被不斷挑戰。

完美的救贖播出時間｜最新追劇日曆

完美的救贖電視劇幾時播?完美的救贖一共有16集，由愛奇藝播放，由6月19日起，愛奇藝會員每日18：00更新2集，首日更4集，而非會員每日18：00更新1集，首日更2集。

完美的救贖官微@Weibo

完美的救贖演員

歐豪 飾 鐘寧

正義感極強的年輕偵探，對揭示事實真相抱有執著的追求。

完美的救贖官微@Weibo

王鶴潤 飾 趙倩

身兼醫學專家與案件推動者雙重角色，雖冷酷果斷，但亦有溫柔的一面。

完美的救贖官微@Weibo

成泰燊 飾 廖伯岩

完美的救贖官微@Weibo

王挺 飾 鄭鋼