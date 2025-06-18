林夏薇未受老公破產傳聞影響 心情大靚宣布舉行音樂粉絲見面會

TVB視后林夏薇上周遭山頂住所業主申請破產，原來業主早前亦有向申請其夫莫贊生破產，惟莫贊生早前因拖欠1.35億港元貸款，被兩間公司申請破產，法庭於今年4月向莫頒下破產令，而6月初在高等法院申請撤回向莫的破產呈請，獲法庭批准。林夏薇沒有受老公破產傳聞影響，今日（18日）在IG宣布將於7月在廣州舉行《The Only林夏薇 音樂見面會》，稍後更會到內地其他地方開騷。

TVB視后林夏薇上周遭山頂住所業主申請破產，原來業主早前亦有向申請其夫莫贊生破產，惟莫贊生早前因拖欠1.35億港元貸款，被兩間公司申請破產，法庭於今年4月向莫頒下破產令，而6月初在高等法院申請撤回向莫的破產呈請，獲法庭批准。（IG圖片）

林夏薇在IG發文宣布：「7月20日（星期日）晚上7時30分，在廣州《音樂唐人館》我將會舉行《The Only林夏薇 音樂見面會》❤。這場演出不僅是我的「生日限定場」🎁，同時也將作為中國首站見面會💯 。希望透過音樂和表演🎼🎤，與粉絲及親朋好友共度難忘時刻🥂。我更親身邀請了一位合作無間CP男演員作為嘉賓。也安排了一些特別環節和粉絲們互動，讓雙方可以更加了解。」

林夏薇未受老公破產傳聞影響，宣布舉行音樂粉絲見面會。（IG圖片）

音樂見面會票價為199、399及699人民幣。（IG圖片）

今次的音樂見面會票價為人民幣199、399及699，而最貴的票價更包括驚喜禮包、單獨合照、海報、簽名海報及官方小卡。有不少粉絲都留言表示支持，更好奇男嘉賓會是誰。不過有內地網民就認為票價有點高，更表示：「嘉賓有林峯嗎？」、「她有什麼歌？」、「特邀嘉賓有沒有林峯？」、「這麼貴...」、「佢有咩歌？」。

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