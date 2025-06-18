近年最凍齡港姐冠軍慶細仔10歲生日　騷三點式愈大愈靚仔似足富爸

1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚26年，翁嘉穗近年與老公一樣愛於社交網分享生活和工作。翁嘉穗與鄔友正婚後育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），不知不覺24歲的鄔謨雲去年英國碩士畢業，細仔近日則踏入10歲生日，翁嘉穗一家人到海洋公園慶祝，翁嘉穗大騷誘人三點式，索到爆！

翁嘉穗與老公鄔友正慶祝結婚26周年。(IG圖片)

翁嘉穗參加台灣時尚晚宴，大曬超強戰鬥格。（小紅書）

翁嘉穗飛到韓國影靚相。（小紅書）

翁嘉穗於Instagram分享生日聚會照片，翁嘉穗、鄔友正及老助手均齊聚為細仔慶祝。翁嘉穗穿上性感三點式，51歲又靚又性感，絕對是凍齡靚媽一名！翁嘉穗上載多張與細仔的合照，她發文透露41歲才生細仔，教育方式上較寬容，她說：「轉眼間我的小寶貝已經10歲了！兩個兒子我都很疼愛的，不過小兒子我是41歲那年生下他的，人生經歷多了事情看得通透一點！所以小兒子和大兒子的教育方法有點不同，我沒有逼他學很多東西，另一個原因也因為產後我生了病一段時間，所以也沒有精力去處理….所以很希望跟他多一點愉快相處的時間。」

翁嘉穗和鄔友正齊齊以贊助商身份現身《中年好聲音3》決賽。（小紅書）

翁嘉穗罕有與富商老公鄔友正一同接受訪問。（小紅書）

翁嘉穗以「BB K」稱呼愛子，滿載母愛：「作為媽媽，我祝福他一生平平安安，開開心心！不需要豐功偉績，只要舒服愉快地過就好了，因為年紀關係，我知道我不能陪伴他很長的時間，希望他有愛惜他的家人，和哥哥相處和睦，這樣就好了！ 生日快樂，我的BB K!」

翁嘉穗慶祝細仔10歲生日。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗一家人去海洋公園慶祝。（IG@kashuivirginia）

性感三點式！（IG@kashuivirginia）

10歲仔！（IG@kashuivirginia）

玩得盡興。（IG@kashuivirginia）

玩得盡興。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗分享細仔的照片。（IG@kashuivirginia）

素顏都靚女！（IG@kashuivirginia）

素顏都靚女！（IG@kashuivirginia）

仙氣！（IG@kashuivirginia）

仙氣！（IG@kashuivirginia）

仙氣！（IG@kashuivirginia）

41歲先生細仔，都恢復得好好。（IG@kashuivirginia）