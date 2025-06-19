煥羽劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《煥羽》陸劇改編自同名小説。有錢晶晶、徐子元作為編劇，劉紫微為執導，由張婧儀、周翊然、劉丹領銜主演的一套以現代青春為題材的電視劇。此劇由近期熱播劇《藏海傳》的小花張婧儀擔任女主角，搭檔周翊然，燃燒青春火花！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

電視劇煥羽@Weibo

《煥羽》電視劇情大綱

16歲的轉校生喬青羽（張婧儀 飾）因姐姐遭遇悲劇，而被迫轉學到寰州二中，並在新環境中，她與叛逆校草明盛（周翊然 飾）因誤會不打不相識。明盛雖然外表率性，內心卻藏著心理陰影，隨著彼此深入了解，他逐漸對喬青羽放下了防備心，而喬青羽經過與明盛相處，學會敞開胸懷，勇敢面對姐姐喬貝羽的流言蜚語及家庭帶來的傷痛，決心追查六年前姐姐喬貝羽（吳優 飾）被全村「謀害」的真相，明盛在旁陪伴與幫助她，一步步揭開姐姐離奇去世的背後原因。

隨著線索越來越多，喬青羽重新理解母親和家庭，並在一次次追查中正視內心的傷痛與迷惘。明盛則從原本冷漠的少年蛻變為有擔當且溫暖的人，兩人彼此扶持、共同成長，學會面對現實的醜陋和成人世界的真相，再以年輕人的勇氣與真摯力量打破束縛。

《煥羽》播出時間｜最新追劇日曆

《煥羽》電視劇幾時播?煥羽一共有23集，由騰訊視頻播放，由6月19日起，會員每日18點更新2集，首日更3集 ，SVIP首日更4集，搶先看1集。

電視劇煥羽@Weibo

《煥羽》演員人物關係圖

待更新

《煥羽》演員

張婧儀 飾 喬青羽

外表軟弱，其實堅強勇敢；因姐姐去世而轉校，誤會中相識校草明盛，調查姐姐悲劇的真相

電視劇煥羽@Weibo

周翊然 飾 明盛

寰州二中的叛逆校草，與喬青羽不打不相識，外表放蕩不羈，內裡卻有心理陰影

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吳優 飾 喬貝羽

喬青羽的姐姐，六年前在村中意外離世

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劉丹 飾 李芳好