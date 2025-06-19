女主持安排差3歲姐弟讀同班　姐姐方便照顧弟弟被批「重男輕女」

內地著名主持人朱丹與男星周一圍在2017年結婚，婚後育有一子一女，一家四口相當幸福。而近日她在綜藝節目《愛的修學旅行》中，提到女兒與兒子的上學近況，但其言論之後被陷入「重男輕女」的爭議，引來不少討論。

朱丹與男星周一圍在2017年結婚，婚後育有一子一女。（微博圖片）

朱丹的女兒和兒子相差3歲，但二人竟然進入同一混齡班級，她表示：「我們家女兒可能是一直屬於偏懂事的那種，她能擔事。現在弟弟上幼兒園就是姐姐拎進去的，在幼兒園裡面，因為我們就特意安排，讓弟弟稍微早一點進，然後剛好在同一個班是混齡班，等於姐姐帶着弟弟在上學，所以我們就減少了他進幼兒園的那個哭鬧階段，特別好。」她還表示姐姐在校期間會喂弟弟飯，兩人感情很好：「姐姐抱弟弟，真的有一種媽媽抱兒子那種感覺。」

不少網民聽到朱丹的分享後，認為她是犧牲女兒的童年來照顧弟弟，因為6歲應該是就讀正常年紀了，難以想像還跟3歲小朋友同一班級，引來「朱丹讓女兒留級」的話題，廣為討論。

朱丹的言論被陷入「重男輕女」的爭議。（微博圖片）

眼見事件引來廣泛討論及批評，朱丹事後亦在社交網站作出回應：「很抱歉，因為我的表格，引起了不少的爭議，讓大家產生了不好的感受。所有批評和建議我都看到了，也在審視自己的言語，反思自己的不足。我們從未讓女兒留級，孩子們在幼兒園期間接受的是混齡教育（3-7歲中大班一起）。」懇請大家停止不實訊息的傳播。

朱丹在《五十公里桃花塢》中，也被批評「重男輕女」。（微博圖片）

事實上，朱丹在另一綜藝節目《五十公里桃花塢》中，也被批評「重男輕女」。因為當時她主動提出將雞腿分給兩位年輕男星，她表示：「兩個雞腿給兩個弟弟吃，翅尖給靜姐和歐陽娣娣吃。」及後寧靜疑話中有話：「我們小的時候也是，被看重的人都吃雞腿。」而朱丹之後坦承自己比較偏愛男孩。