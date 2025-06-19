千禧花美男被指容貌變化太大嚴重A字膊 網民吐糟：現在胖成這樣

現年38歲的洪卓立（Ken）於2006年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，當年因1米8的身高及白淨靚仔樣而圈粉無數，更憑一首《彌敦道》爆紅，風頭一時無兩。可惜翌年因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊。而近年洪卓立開始發展內地市場，並於內地舉行巡迴演唱會。昨日（18日）在社交平台拍片唱歌，卻因外貌突變而被網民吐糟，隨即引起熱議。

洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線。（視覺中國）

洪卓立於2021年5月底在內地拍戲時突然抽搐暈倒，從高處墮下昏迷超過十分鐘更口吐白泡，情況令人非常擔心。（英皇提供）

洪卓立於內地舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，全場館爆滿。（IG圖片）

洪卓立於2023年無預警宣布與Hillary劉沛蘅分手後首度公開露面，身形明顯暴脹，當時他透露增磅增肌體重達200磅，達到人生巔峰，令外界不禁擔心其身體狀況。在巡演舉行時已經修身成功，不過近日又似乎復胖。

洪卓立2023年一度暴肥至200磅，不過為了巡唱積極減磅，最新狀態相信體重已回落。（IG圖片）

洪卓立於2023年公開露面時，自爆爆肥至200磅。（資料圖片）

昨日（18日）洪卓立在小紅書分享獻唱陳慧嫻金曲《千千闕歌》的片段，片中可見洪卓立戴上黑色膠框眼鏡及穿上白色上衣，頭髮凌亂，似乎時即興拍片。不過對比起早前舉行巡演，洪卓立翻脹了不少。有大批網民看到片段後，都忍不住留言著洪卓立是時候減肥，更指他的「A字膊」有點嚴重：「變化太大了」、「瘦翻嘅話不得了」、「差點沒認出是你」、「快啲減肥」、「你的髮型和肩膀弧度保持的一致。」、「姜濤有啲似你」、「髮型越來越醜」、「以前那麽帥 現在胖成這樣 臉都是浮腫的 聲音也跟以前不一樣」。

洪卓立近照曝光。（小紅書）

有網民指洪卓立嚴重「A字膊」，更表示：「你的髮型和肩膀弧度保持的一致。」（小紅書）

但都有唔少粉絲讚洪卓立唱歌好聽。（小紅書）

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