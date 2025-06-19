失婚女星爆遭健身教練性侵強吻摸下體　嫌疑星級教練發聲明否認

現年31歲的台灣女星陳天仁近日在TVBS節目《11點熱吵店》中大爆料，指自己曾遭健身教練性騷擾。陳天仁在節目中憶述事發經過，當時是在一場深夜聚會結束後，該名健身教練主動提出要接載她回家，誰知車程中對方竟突然熊抱她，甚至強行親吻她，嚇得她當場尖叫並作出激烈反抗，叫對方不要這樣。不過對方不但未有停止侵犯她，還進一步伸手觸摸她的下體，直到她憤怒喝斥說要報警，對方才收手。陳天仁自始與對方斷絕聯繫，希望可以忘記這段傷痛經歷。她表示自己多年來努力忘記這段痛苦回憶，但至今依然難以釋懷。

陳天仁在節目上大爆料。(節目截圖)

陳天仁在節目上大爆料。(節目截圖)

陳天仁在節目上大爆料。(節目截圖)

可是陳天仁與該名健身教練一年後在一場聚會上相遇。陳天仁指當時對方一臉憂愁，令她產生了憐憫之心，對方主動邀她上車聊天，她放下戒備的心答應了對方。豈料對方拉她的手靠向自己，陳天仁便立刻下車離開，事後更聽聞對方「不是第一次這樣，根本是慣犯」，讓她感到非常之震驚和憤怒。陳天仁在節目中並沒有公開對方的名字，婉轉以「我忘記了」為理由帶過了。

陳天仁。(ig圖片)

陳天仁。(ig圖片)

事件經曝光後，有周刊就爆出涉嫌性騷擾陳天仁的健身教練是知名健身品牌前營運長蔣政 (Jerry)，且疑似有其他女性受害者。蔣政昨日在他的個人社群嚴正否認性騷擾指控，直指報道內容「與事實不符，為毫無根據之不實指控」，強調不實報導已嚴重損害其名譽。蔣政的名模女友紀艾希因男友捲入性騷風波，她的經紀人也回應了有關事件。不過有報道指陳天仁表示「蔣政有女友與事業，當然必須藉此說法讓自己站得住腳」，疑似間接承認該健身教練就是他。

蔣政與女友。(ig圖片)

蔣政聲明。(ig圖片)

陳天仁。(ig圖片)

陳天仁。(ig圖片)