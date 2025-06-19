COFFEE林芊妤卧床七日孕肚急速長大　快速測試結果出爐

百萬YOUTUBER現年35歲的Coffee林芊妤，早前宣布懷有第2胎，同時透露胎兒BB第13號染色體或異常。近日Coffee抽羊水作進一步檢驗後持續流出羊水，有流產風險，因此在醫生囑咐下已卧床一周。7天過後Coffee發文透露好消息。



林芊妤早前宣布再次懷孕。（IG：@coffee89921）

Coffee腹中胎兒第13條染色體異常。（YouTube@Coffee林芊妤）

Coffe在孕早期時進行無創胎兒DNA「T21測試」時，發現第13號染色體或異常（帕陶氏症），或可能導致BB兔唇、多一隻手指、腳趾，或者智力有問題等，哭成淚人。及後作進一步檢查由於「T21測試」與美國公司檢測報告有所不同，所以她最後決定抽羊水，但等報告過程十分漫長。「如果判死刑不如速戰速決，好辛苦好難受」，Coffee又話今胎陀得不太穩、一直出血。「出血仲要抽羊水，醫生都好擔心我會流產，所以叫我乖乖喺床上休息幾日」

COFFEE林芊妤決定抽羊水檢測。（IG：@coffee89921）

COFFEE林芊妤決定抽羊水檢測。（IG：@coffee89921）

COFFEE林芊妤決定抽羊水檢測。（IG：@coffee89921）

卧床7天後Coffee曬出孕肚更新近況：「這七天最大的變化除了肚子以倍數的在增大外，額外意外收穫可算是我的精神狀態。應該是這幾天休息太充足，今天老公早上說我樣子比之前精神多了。回想起來我也有很長時間沒好好休息過，這7天除了工作連家中的大小事務我也基本上做不了，可算是上天強制性命令我在床上睡一星期美容覺🧖🏻‍♀️不是吃就是睡覺。老公真的差點連牙也想幫我刷，每天就是睡在床上做女王讓老公和兒子服侍我。另外雖然詳細報告還未出，但抽羊水時也先做了一個基因快速測試，前兩天出了結果暫時一切正常🎉現在我就乖乖等待最詳細的基因報告啦🙇🏻‍♀️」

COFFEE林芊妤卧床期間老公及兒子全天侯照料。（IG：@coffee89921）

COFFEE林芊妤卧床期間老公及兒子全天侯照料。（IG：@coffee89921）

COFFEE林芊妤卧床期間老公及兒子全天侯照料。（IG：@coffee89921）

COFFEE林芊妤孕肚長大不少。（IG：@coffee89921）

COFFEE林芊妤孕肚長大不少。（IG：@coffee89921）