梁家輝葉童電影節紅地毯合照上演尷尬一幕　女方引導性動作惹誤會

現年67歲的影帝梁家輝與62歲的影后葉童曾多次合作，兩人最近的一次合作是在2023年上映的電影《我爱你！ 》中，飾演一對相愛多年的老夫妻，展現了銀髮族之間細膩而深刻的感情。 梁家輝和葉童還曾合作過1991年的電影《婚姻勿語》，戲中同樣是飾演一對恩愛夫妻，兩人時隔32年再次合作演一對，也讓影迷們感慨萬分。 此外，梁家輝和葉童在早年也曾有過一些合作，其中梁家輝還曾擔任過葉童的模特指導，兩人亦是多年好友。

兩人在電影《我愛你！》入面飾演一對。(劇照)

兩人在電影《我愛你！》入面飾演一對。(劇照)

早前梁家輝與葉童，以及《我愛你！》戲中兩位拍檔惠英紅與倪大紅，一起出席第25屆上海國際電影節開幕典禮。在開幕紅地毯上，他們四人分成兩對大擺甫士給傳媒拍照，有網民就於社交網分享了他們拍照過程中的一幕。片中可見梁家輝原本牽住葉童的手在上樓梯，其後兩人應傳媒要求停下來擺甫士拍照，當時葉童背向梁家輝並將身體向對方胸口倚着，梁家輝便伸出雙手從後摟住她。誰知葉童即用手擋住並輕輕撥開梁家輝的手，不讓對方摟住，同時示意他一起擺出畀心手勢拍照。不少網民看到都感到場面有些尷尬。有網民表示：「不怪輝哥，她這個動作的引導性本來就有問題…」。

梁家輝與葉童合照時尷尬一幕。(小紅書)

梁家輝與葉童合照時尷尬一幕。(小紅書)

梁家輝與葉童合照時尷尬一幕。(小紅書)

梁家輝與葉童合照時尷尬一幕。(小紅書)

梁家輝與葉童合照時尷尬一幕。(小紅書)