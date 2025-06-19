女神配對計劃｜醫生追求者護愛串林作　梁敏巧好冧：我鍾意嘅Man

TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》自播出後引起極大關注及討論。而今（19日）五位女神與多位「求愛勇者」出席宣傳活動，大玩心動遊戲，過程既緊張又甜蜜，氣氛相當之好。

《女神配對計劃》自播出後引起極大關注及討論。（葉志明攝）

女神們與求愛者一起大玩遊戲。（葉志明攝）

梁敏巧回應被指「拜金」

而在這五位女神當中，「東張女神」梁敏巧（Maggie)的關注度非常之高，事關Babyface為了她，無論在外型、談吐等上改變了許多，更在節目中深情告白的說話感動不少觀眾，但最後遭到梁敏巧淘汰，轉而選擇年薪百萬的十優醫生譚品堯，因而被Babyface的軍師林作發文炮轟：「因為佢有才（財）而已。」亦令不少網民認為梁敏巧是一位拜金之人。

對於外界多種的負評，梁敏巧亦大方作出回應，她表示：「我之前嗰幾任男朋友都係做一啲好正常嘅工作，唔係話嗰啲咩才俊有錢嘅男仔，我喜歡佢哋係有上進心，有目標，俾到安全感我。而同男嘉賓海選嘅時候，大家都知好短時間去傾偈，佢揀我時我都揀緊佢，大家係互相選擇，咁好彩大家選中咗咪試吓，純粹嗰種感覺，大家都好知道我鍾意係嗰啲成熟穩重，man啲嘅男仔，我又唔覺得自己係因為錢而去考慮，我想認真了解，唔係為炒作為流量。」還表示希望透過節目而找到老公：「我自己一向都好想做媽咪，如果咁好彩因為呢個節目搵到老公嘅話，如果我唔做嘢嘅話，我都想另一半有舒服嘅環境俾我小朋友，我唔覺得咁樣係錯囉。」

梁敏巧對於各種負評大方回應。（葉志明攝）

梁敏巧回應「拜金」負評。（葉志明攝）

梁敏巧回應林作踢爆Babyface是借節目上位真炒作

而對於林作發文踢爆，其實Babyface從一開始在節目上展開追求是幕係有劇本借上位炒作的，梁敏巧就表示：「林作話babyface從來都冇鍾意過我，佢教babyface去追我，我唔知真定係假，我冇求證過，但如果係真嘅話，佢幾好戲幾有演藝天份，喺節目到搞到我好感動。如果係真嘅話，我會覺得到了這刻終於望通透，愛情真係冇嚟過。」雖然，二人未能走到下一步，但她亦很感謝Babyface:「其實點都好，我都好多謝佢，因為佢先令到更加多人認識我。」

梁敏巧與Babyface在《呃錢》節目結緣。（TVB電視截圖）

林作是Babyface幕後軍師。（IG：@jolamchok）

醫生譚品堯敢言保護梁敏巧

眼見女神梁敏巧受到不少外界攻擊，身為追求者的醫生譚品堯亦相當敢言保護對方：「我好欣賞Maggie EQ好高，啲網民就算包括林作都係，每日口沒遮攔，我唔知道佢係咩目的，IG賣廣告可能搵到錢，刷流量。但你見到Maggie嘅回應係好樂觀積極，完全冇話唔開心，呢個我覺得好好。我覺得EQ係反而你點樣同人去相處，呢樣嘢我覺得係Maggie好大優點。」梁敏巧聽後相當開心：「呢啲咪係我鍾意嘅Man同有安全感囉！」似乎這位醫生在女神心目中加了不少分數。

醫生譚品堯相當敢言保護梁敏巧。（葉志明攝）

梁敏巧大讚譚品堯（左）好Man。（葉志明攝）

而當問到醫生譚品堯及律師劉啟進是不是以結婚為前提參加節目時，他們均表示絕對是想透過節目找到老婆，絕不是想拍散拖，到底梁敏巧最終會選擇那一位求愛者，我們就拭目以待。

梁敏巧因為節目受到不少關注。（葉志明攝）