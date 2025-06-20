性格歌王被指難得好脾氣餐廳任人輪住影　身上一物竟意外成焦點

Eason陳奕迅近日正在海口舉行《FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》，惟13日的場次因颱風吹襲要取消，令不少冒著惡劣天氣下，用盡方法提前去到當地的粉絲大受打擊，可以說非常黑仔；但同人不同命，有的粉絲未能觀看演唱會，但有粉絲卻非常幸運，竟在當地餐廳偶遇陳奕迅，且後者心情極佳，任大家排隊集郵，讓其他粉絲和網民羨慕不已。

自2022年12月開始，陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會由香港啟航。(公關提供)

陳奕迅近年一直忙於飛世界各地舉行巡迴演唱會。

陳奕迅入行多年，人氣依然高企。(公關提供)

陳奕迅目前正在舉行《FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》海口站，雖然巡演歷時兩年多，走遍多個不同城市，但陳奕迅魅力依然不減，每次都掀起搶飛潮。而除了唱得之外，陳奕迅亦非常「拆得」，趁著個唱空檔，他低調現身當地餐廳品嚐海口美食，期間被粉絲野生捕獲，該網民在社交平台激動分享：「我竟然在自己工作的地方偶遇Eason了！！！前段時間還在為沒有搶到演唱會門票懊惱不已，沒想到上天給我一個巨巨巨大的驚喜，他竟然出現在我工作的地方，最重要的是還要到了合照～他很親切，笑容好好，一點明星架子都沒有，很帥！」

陳奕迅正在海口開騷，日前他到餐廳用膳時被粉絲店員野生捕獲。（小紅書截圖）

態度友善。（小紅書截圖）

陳奕迅與各員工逐一合照，毫無架子。（小紅書截圖）

全程笑笑口。（小紅書截圖）

相中，陳奕迅頭戴Cap帽、眼鏡，一身藍色休閒服打扮，精神狀態極佳。面對餐廳員工的集郵要求，他有耐性及禮貌地配合任大家輪流拍照，雖然看似成為了吉祥物，但他全程保持笑容，態度親切。網民們大感羨慕，又讚陳奕迅有教養；當中有網民調侃：「難得好脾氣」，有粉絲不認同，力挺偶像：「為啥這麼說？我看之前很多人偶遇他也會合影。」另外，陳奕迅所穿的鞋子也成為焦點，皆因他平時多以波鞋示人，今次卻穿上一對漁夫鞋，隨性造型讓網民直呼可愛：「他穿的鞋是漁夫鞋嗎？好可愛的打扮」、「笑起來好可愛啊、鞋子看起來很舒適的樣子」，並大讚陳奕迅私下接地氣。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）