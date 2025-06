港姐冠軍一家賀二仔小學畢業　着紅色唐衫暴風式成長與媽媽同身高

42歲港姐冠軍曹敏莉於2010年與坐擁億萬身家的金融才俊張家傑結婚,婚後兩人育有3名子女,兩年前大女Dora六年級畢業,一家人都有到場祝賀。今年輪到二仔Marco畢業,Marco如家姐一樣穿上紅色唐衫出席畢業典禮,曹敏莉亦十分驕傲。

曹敏莉泳照。(IG:@chomandylee)

曹敏莉一家五口相當幸福。(曹敏莉微博圖片)

曹敏莉日前於Instagram上載仔仔畢業禮照片,Marco穿上學校傳統的畢業紅色唐衫,他笑容滿面地上台領畢業證書,又手持畢業證書與老師及家人合照。曹敏莉一家人到齊祝賀二仔畢業,Marco已同媽媽一樣高,熱愛籃球的他曬得黑黑實實,他調皮地吐舌與媽媽自拍,看來是一名活潑可愛的男孩。

曹敏莉的3名仔女。(曹敏莉ig)

曹敏莉的水着靚相。(曹敏莉ig)

曹敏莉發文:「We are so proud of you and everything that you have experienced to shape you into the boy you are today. Remember, you’re more incredible than you know! Keep shining. Keep being you! Love you so much @marco.baller(我們為你、以及所有成就你的經歷感到驕傲!記住,你比你所知的更出色!繼續閃耀及做你自己!愛你)」

曹敏莉二仔Marco畢業。(IG@chomandylee)

一家人到場見證重要一刻。(IG@chomandylee)

曹敏莉三名子女。(IG@chomandylee)

大個仔喇!(IG@chomandylee)