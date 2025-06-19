MC張天賦感被華納高層搶飯碗　寄語《造星6》仔仔時刻審視自己

為了這套顯瘦西裝，MC表示要縮肚，但今早依然食了個十分豐富的早餐才開工。（陳順禎攝）

MC張天賦今日（19日）出席銀行新卡發卡儀式，他接受訪問時透露曾碌爆卡，原因是要課金打機，而今時今日仍然有課金習慣，最高峰是花費5位數購買裝備。提到理財計劃，MC表示交由專業人士打理比較好，但每次出糧都會「上繳」部分給媽媽，並笑言「媽咪都要買裝備」。

MC曾經碌爆卡，不過佢話當時信用額並不太多。（陳順禎攝）

提到在廣告中長腿shot令他十分滿意，MC表示以前身手敏捷，隨時可以跨欄，而最近要靠衣著顯瘦的他，自爆今日的紅色西裝有點緊身，問到年初立flag減肥是否仍有效，他說：「都過咗半年，但係仲有半年嘛，要努力啲。（開始咗未？）準備，我對自己絕對有信心。」

華納高層最近賣肉宣傳公司歌新歌，MC笑言飯碗不保。（陳順禎攝）

MC又透露新專輯將在7、8月推出，到時會有連串活動與音樂會，問到到時會否與「華納高層」拍片宣傳，MC指「華納高層」最近行得比藝人更超前，有「飯碗不保」感覺。「佢都係華納藝人嚟架啦，我叫佢裸衣男。（如果佢邀請你一齊剝衫？）呢個要問經理人，我出道到而家都未裸過背，好珍貴，要有好好價錢先得。」MC又大賣關子8月華納家族騷十分有驚喜，問到是否「熱帶水族館」齊「表櫈」，他只肯透露有驚喜。提到有跨境詐騙集團賣假門票，MC強烈推薦大家加入其歌迷會，因為會有優先訂票，不用炒黃牛。「其實有收過fans DM話買到假飛，又或者一張飛賣畀幾個人，我係愛莫能助，只能夠叫佢哋及早加入我嘅歌迷會。」

MC十分滿意自己在廣告中有長腿。（陳順禎攝）

提到今屆《造星》，MC表示以前busking時的結他手丘藍（34號）亦有參加，但對方是入圍後才告訴自己。「佢有話排舞好辛苦，因為佢唔係跳舞底，但佢被安排去跳得組。（身同感受？）我當初唔係跳得組，其實好辛苦。（有咩寄語？）播完要即時睇返自己表現，當時嘅我年少無知，有啲囂張，我睇到⋯要自我審視完改返，當時唔覺係咁輕挑，而家睇返⋯」