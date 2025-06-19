女神配對計劃｜羅毓儀派心動頸鏈　林俊其坦承6年前對女方有好感

TVB戀愛真人騷《好神配對計劃》成為城中熱話，無論收視還是話題度都相當高。而今（19日）五位女神就與多位追求者一同出席宣傳活動，大玩心動遊戲，現場氣氛相當好。

五位女神出席宣傳活動 。（葉志明攝）

而在玩心動遊戲的時候，沒想到羅毓儀就抽中林俊其，相當有緣份。在接受《香港01》訪問時，林俊其就表示：「我幾相信嘅，講真我2019年嗰時見佢，已經對佢有少少興趣，嗰陣時我份人冇特別主動做啲咩，直到而家好似有一個機遇，緣份喺度，我就行前一步，睇吓個緣份去到邊。」 而羅毓儀都表明相信緣份。

二人大玩心動遊戲時非常有緣份。（葉志明攝）

在剛過去播出的節目中，羅毓儀原本已選定三位男嘉賓，但林俊其的出現，令她突然改變心意，派給對方心動頸鏈。對此，有不少網民認為他們有「造戲」之嫌，非常之假，而在接受《香港01》訪問時，羅毓儀就表示：「其實我覺得如果有劇本嘅話我都會好開心，如果有劇本我哋兩個可以演到呢個程度嘅話，我哋應該有機會攞獎。」強調並沒有劇本。她又認為：「Kris嘅出場比較後，嗰陣時我都已經派晒心動頸鏈，但去到嗰個位嘅時候，坦白講Kris講嘅嘢都感動咗我，所以嗰一吓都想俾個機會大家，可以再了解吓。」

羅毓儀強調節目沒有劇本。（葉志明攝）

另外，羅毓儀亦自爆能夠參加《女神配對計劃》要多謝陳瀅的幫助：「其實本身《女神配對計劃》冇諗住搵我參加，我之前拍攝《臥底嬌娃》喺陳瀅口中得知，公司會開呢個項目。嗰陣時我同佢講我好寂寞，之前有感情上嘅波折，佢就好好咁幫我同節目組講，其實係佢幫我拉線，節目組再搵我去面試。」

林俊其有「翻版王浩信」之稱。（葉志明攝）