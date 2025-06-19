高海寧受眼疾困擾影響工作　靠中西合璧治療已康復八成

由高海寧（高Ling)、周嘉洛、黃庭鋒主持的節目《Grand住去利物浦》即將播出，今（19日）他們就合體出席宣傳活動，三人均表示是次拍攝工作非常開心，除了能夠到晏飛路球場朝聖之外，還能大歎美食等，每一日都過得很開心。

三人表示是次到利物浦工作拍攝很開心。（葉志明攝）

而因受眼疾困擾淡妝上陣的高海寧，在接受訪問時提到現在眼疾情況時，她就表示：「好返八成，而家仲有傷口，希望快啲好，其實都幾影響我嘅工作，濕疹又會腫又會痕，眼挑針直程唔出得鏡，變相會影響到我演戲，我係對自己要求好高，我係唔想影響到工作，變相而家中西合璧（醫治），希望好返。」揚言現已戒口戒得好清，會盡量去調節自己。

高海寧受眼疾困擾。（IG圖片）

續問到會不會刻意減少工作休養，她就表示：「我諗要完成手頭上嘅工作先，身體健康都好緊要嘅，拍埋《璀璨之城》之後，可能我會放個假，等自己休息吓。（自己會唔會做一個詳細身體檢查？）我有，每一年都有做一個詳細嘅身體檢查，我都注重身體健康嘅人，但有時有啲可能長期工作嘅壓力、疲勞，會令到免疫力低咗，希望大家都保重身體。」

高海寧表示現在中西合璧醫治。（葉志明攝）

另外，提到早前經倫敦轉機返港托運行李延誤，而怒斥航空公司一事，她表示行李已到手：「好彩都冇唔見到，其實如果當日我唔係要開工，我都冇乜所謂。但個問題出在於我一落機就要開工，我一落機返到屋企要沖涼，化妝，我所有嘅化妝品所有嘅衫都喺入面，咁我借咗衫去呢一程trip 要還，但又喺入面，借咗人哋8、9日，其實應承咗一落機就要去還，但還唔到，即晚我喺香港拍完嘢後仲要去深圳開工，變相所有嘢都鎖死咗喺行李入面，嗰吓真係有少少唔知點算，最後當然有其他解決方法，今次都係一個學習嘅機會，等我知道下次有啲重要嘢可以跟身。」