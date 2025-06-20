女神配對計劃｜葉蒨文咬唇問曾展望：你想食我口水尾？

《女神配對計劃》正式播出後連續兩個星期，由曾展望GM在第一集勇敢站出來向葉蒨文Sophie真誠表白「我唔想你畀人追走」一刻，二人的甜蜜互動隨即成為全城期待焦點！

曾展望首輪出戰即遇強敵「男版葉蒨文」

本周日（22日）晚播出的第三集《女神配對計劃》，將直擊葉蒨文與三位組男林澤謙（Him）、林堡熙（Eddie）及曾展望GM的「三角枱約會」；民望最高的曾展望GM，雖然外形條件優越、亦具備了葉蒨文最喜歡的幽默特質，但其實兩位對手阿Him及Eddie的實力亦不容忽視，除了同為港隊代表，二人亦具備了葉蒨文鍾情特質，阿Him獲女神開口讚勝在夠純粹，Eddie則因擅長睇Google Map、Hit中葉蒨文愛四處遊玩的貪玩特質，而其中一人，更獲葉蒨文高度評價為「男版葉蒨文」，所以曾展望要追到Sophie絕非穩操勝券！

「三角枱約會」分三大回合—「前菜、湯及主菜」進行，每個回合三位男組員均需接受製作組因應女神擇偶條件設計出來的任務進行角力，葉蒨文的三項任務分別為1.口味、2.刁鑽泊車技，及3.磁性情話大挑戰！每個回合只有勝出者方可獲得與心儀女神面對面Fine Dine兼對話機會，其餘兩位則只能呆望女神的背影或側面！由於三個回合集齊命運、緣份及技術性多方面考驗，曾展望未能獲得一面倒勝利，意指即使GM鼓起了勇氣參加節目，還是要焗住「現場直擊」Sophie與其他男士約會，認真殘酷！

嘴角沾醬汁仍不減戰意

不過一心想將葉蒨文追到手的曾展望勝在戰意夠濃，即使在未能勝出回合，仍爭取機會與葉蒨文「對話」，經常有意無意在葉蒨文與其他對手說話期間瘋狂插嘴，又指出葉蒨文愛吃芫茜宣示主權：「Sophie最鍾意食芫茜架喎！」豈料不但遭到葉蒨文質疑，還換來女方一盤冷水：「其實我係咪淨係可以同你（該回合勝出者）講嘢架咋？」進擊的曾展望即時補鑊：「其實我都想問嘅，你介唔介意我哋搭嘴架？…不過如果我贏咗，我都會畀你一齊傾嘅。」未知是否太心急搶攻，曾展望說時連嘴角沾了醬汁也不自知，樣子趣怪又可愛。

無視其他對手與葉蒨文公然耍花槍

而整集重頭戲，當然落在曾展望與葉蒨文終於面對面撐枱腳環節！曾展望一嚟即口花花大叫「蘇菲姐姐」，又雙眼帶著羞澀及笑意向葉蒨文說：「第一次同你兩個人食飯！」面對突然變靦腆的曾展望，葉蒨文再度「主持」上身控制氣氛，主動問曾展望要不要品嚐她點的菜，又向著緊張的曾展望Bling Bling眼兼咬唇問道：「定係你想食我口水尾吖？」受寵若驚的曾展望亦馬上把握機會接招：「如果你想我食，我唔介意架！」在其餘兩名參賽者觀戰下，二人仍能如此公然耍花槍，甜蜜指數爆燈，難怪花生友江美儀被閃到尖叫！

之後，曾展望再以葉蒨文曾為他送上一杯畫有Candy（葉蒨文《愛‧回家》中的角色名字）圖案的愛心咖啡展開進一步強攻：「你知唔知呢件事（送咖啡）好危險架其實，因為會令人心跳得好快架嘛。」曾展望補充指當年與Sophie合作《愛‧回家》期間，葉蒨文因Feel到他不開心向他送上這杯「Candy Coffee」，令他「嗰吓其實都幾感動」。不過亦因為這杯咖啡，令曾展望滿腦疑問，並於Fine Dine期間一再試探式追問葉蒨文「你係咪成日都咁樣買畀其他人？」、「咁你可唔可以以後唔好請其他男仔飲？」、「我唔係咁想你對其他男仔好…」、「同埋哩…你想請邊個飲同我講，我幫你請佢哋飲。」

Eddie「眼神殺」反擊勁精彩

被進擊的曾展望嚇至「嘩」一聲的葉蒨文，隨即反問曾展望是否「好易呷醋」，更追問曾展望會否介意她拍親熱戲，曾展望對此亦勁坦白說出心底話：「其實老實講，OK就唔OK架喇…咁但係…（停頓數秒）要氹番我咯…」更邊說邊做出一個強度十足的害羞撒嬌表情、期間還不忘向Sophie投出一個勁冧滋滋的眼神，令Sophie忍不住大笑兼大叫「喂呀」！韓劇一般的甜蜜＋呷醋劇情，再配以二人冧到漏出幾噸蜜糖的眼神，「重甜慎入」絕對沒有誇張。面對曾展望這位超強勁敵，阿Him與Eddie分別「更正強人」上身及使出「眼神殺」連番反擊，令約會現場「刀光劍影」，相當精彩。

首輪「三角枱約會」將淘汰兩名參賽者！五位女神葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀、李芷晴各自與三位組男進行「三角枱約會」後，每個組別中最低分者將跌入危險區，再由三位花生團成員江美儀、黎諾懿及黃嘉雯決定淘汰哪兩位。主持林盛斌阿Bob透露，《女神》之所以破天荒請來花生團定生死，全因女藝人談戀愛要面向的群眾甚多：「好多人覺得女Artiste拍拖唔係淨係佢自己嘅事，仲要關乎埋佢哋屋企人、朋友、同事、閨密、網友、粉絲、觀眾，所以男仔除咗要過女神嗰關，仲要過花生團嗰關。」花生團有淘汰干預，女神亦有「保護權」，五位女神只要將最想保護的男組員名字寫在秘密咭紙上，該名成員便能逃離本輪被淘汰命運！