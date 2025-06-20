執法者們劇情1-5集｜TVB演員陣容+更新時間｜黃宗澤/馬國明/陳豪

劉宇凡女兒劉慧玲突然失聯，劉宇凡四處搵，最後發現女兒社交帳號中有段片入面唔係「劉慧玲」本人？TVB《執法者們》1-5集劇情劇透，由譚廣源、呂冠南作為編劇，黃國強為導演，由黃宗澤、馬國明、陳豪、吳啟華、宣萱等人領銜主演的一套以執法劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《執法者們》第1-5集劇情

《執法者們》第1集(06/23)

在「戴祖福貪污案」開庭前夕，乾豐國際集團主席戴祖福為逃避法律制裁，密謀剷除三名關鍵證人。重案組高級督察周俊傑帶領代號「鷹巢」的行動，誓保證人安全。未料清晨，兩名證人遭兇手滅口，僅乾豐集團前主管徐思思被周俊傑救下。然而，在護送徐思思前往法庭途中，周俊傑遭遇伏擊，身受重傷陷入昏迷。「鷹巢」行動徹底失敗，政府緊急召開會議，保安局下令警方、律政司及廉政公署聯手調查，務求揪出內鬼，追查徐思思及兇手下落，並查明行動失敗原因。周俊傑甦醒後，得知隊友死傷慘重，徐思思被擄，決心為殞職同袍復仇。重傷的警長王振雄甦醒後，向其外甥即是廉政公署高級調查主任高浩然提供口供，高浩然從中察覺安全屋洩密或與周俊傑有關，開始對他產生懷疑。

《執法者們》第2集(06/24)

在一位殞職警員的葬禮上，高浩然當場帶走周俊傑，並傳喚其妻子何天茹進行問話。在審訊過程中，周俊傑堅稱高浩然缺乏確鑿證據，迫使高浩然最終釋放了這對夫婦。隨後，周俊傑被暫時停職，他設法避開警方監視，聯繫線人丁小非協助尋找失蹤的徐思思，同時試圖挽回與何天茹的婚姻，但何天茹已對他失去信心。與此同時，副刑事檢控專員劉宇凡深入調查王振雄的妻子林美霞，發現她在「富都金融案」這一虛擬貨幣詐騙案中是受害者，卻奇蹟般成為唯一成功追回損失的人。周俊傑回想起案發當天王振雄的異常行為，於是前往醫院展開調查。此時，王振雄在醫院內偷偷取出一部藏匿的手機，而一名可疑的「醫生」正悄然接近，幸好周俊傑及時趕到，救下王振雄。受劉宇凡的啟發，高浩然開始懷疑王振雄的動機。同時，周俊傑從上司雷學森處獲悉，警方收到一則兇手的影片，警告必須在限定時間內找到徐思思，否則她將有生命危險。

《執法者們》第3集(06/25)

高浩然借故探問王振雄，卻發現對方回答含糊，難掩可疑。警方全力展開營救徐思思的行動，而廉政公署的調查揭露「富都金融」主席Donald Au與戴祖福存在密切聯繫。戴祖福暗中操控一個地下組織，但開始懷疑身邊潛伏著叛徒。與此同時，劉宇凡按慣例探訪獄中的前建築師李雅文，腦海中浮現與李雅文和高浩然年少時結為摯友的回憶。高浩然進一步確認王振雄的嫌疑，內心掙扎於是否該揭發這位昔日同袍。另一方面，戴祖福的組織內部出現分裂，手下對他的指令心生不滿，甚至私下進行毒品交易。周俊傑根據線索鎖定徐思思可能的藏匿地點，與丁小非聯手前往一處倉庫展開營救。高浩然最終說服王振雄坦白，王振雄承認自己為追回被騙的巨款，受Donald Au指使洩露了警隊機密，間接導致同僚喪命，悔恨不已。警方接獲線報，火速趕往倉庫營救徐思思，卻發現倉庫內空無一人，徐思思的下落依然成謎。

《刑偵12》第4集(06/26)

多年前，戴祖福便在警隊內安插內應。如今，高浩然懷疑警隊內存在多個內鬼，決心揪出幕後黑手。丁小非循線追查徐思思的下落至一個貨櫃場，卻不料中了埋伏，臥底身份暴露。法庭上，王振雄突然推翻先前供詞，為保護妻子林美霞及高浩然，竟當庭誣陷周俊傑，隨後自殺身亡。高浩然親眼目睹舅父自殺，強忍悲痛繼續追查真相。與此同時，警方收到一則兇手發來的威脅影片，警告徐思思僅剩四小時存活，並要求交出潛伏在榮興集團的臥底。雷學森與歐陽針對是否交出臥底展開激烈爭論。臥底阿光設法救出丁小非，並向警方提供關鍵情報，卻在救援行動中不幸遇害，徐思思也被轉移至他處。高浩然與周俊傑趕到貨櫃場，卻仍讓兇手成功脫逃。經過調查，高浩然發現王振雄改口供是因為林美霞遭人脅迫，而警隊內真正的內鬼依然隱藏在暗處。由於無法找到徐思思，法庭最終裁定戴祖福罪名不成立。

《執法者們》第5集(06/27)

周俊傑官復原職，但清白仍受外界質疑。為洗刷冤屈，他主動聯繫高浩然，兩人決定聯手追查真相。劉宇凡探訪獄中的李雅文，她在獄中積極生活，與獄友建立緊密關係。與此同時，周俊傑的小隊人手不足，於是張建邦加入周俊傑的團隊，協助調查市區突然出現的人體腎臟案件。周俊傑私下偷偷繼續追查戴祖福的案件，並抽空探望已故臥底阿光的家人。調查小隊深入醫院查閱器官移植紀錄，卻發現該腎臟完全未被登記。近期人口失蹤案件激增，周俊傑懷疑這與非法器官交易有關。與此同時，劉宇凡的女兒劉慧玲突失聯，劉宇凡焦急萬分，四處尋找。他向高浩然求助，兩人一起檢查劉慧玲的社交帳號，驚訝發現有一段影片中的「劉慧玲」並非本人，而是由AI生成的假影片。

《執法者們》演員

黃宗澤 飾 周俊傑

警方高級督察，曾遭殺手埋伏，被壞疑是內鬼而被停職

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馬國明 飾 高浩然

廉政公署高級調查主任，由林美霞養育長大

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陳豪 飾 劉宇凡

律政司副刑事檢控專員，女兒劉慧玲牽涉到人體販賣事件

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吳啟華 飾 雷學森

警務處副處長，周俊傑的上司

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宣萱 飾 李雅文

曾因事法黑幕入獄，與劉宇凡育有一女