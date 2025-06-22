周國豐確定李金凱是獨自上廁所　10字回應極私隱問題

香港電台（港台）第二台邁向第45周年，即將在今個月22號推出多個新節目，其中有久違回到娘家「開咪」的周國豐，他將主持《音樂中年》。而在接受《香港01》訪問時，問到是甚麼原因再次回到港台主持節目，他就表示：「做咗《中年好聲音》之後，觀眾對我最大印象係會知道我有好多創作故仔，既然係咁我就反提議做音樂節目，我又可以去介紹歌曲背後嘅創作故事，咁佢哋（港台）好快就答應我，所以喺大家一個愉快嘅討論過程之後就好快做呢個節目。」除了主持《音樂中年》，他還與車婉婉一同主持《周末萬歲》，工作相當忙碌。

周國豐將回歸娘家香港電台開咪。（葉志明攝）

而他又講到在《音樂中年》上會邀請不同歌手作訪問之外，更加會將訪問對象的範疇擴闊，會邀請多位高官進行訪問：「希望透過節目將官員比較感性嘅一面帶出嚟，暫時落實咗有，第一集有羅淑佩局長（文化體育及旅遊局局長）。」還有保安局局長鄧炳強，前警務處處長蕭澤頤等，甚至會邀請運動員，嘉賓類型豐富，令人相當期待。

周國豐透露節目上會訪問多位高官。（葉志明攝）

另外，提到其主持的網上節目《國豐百貨》，其中一集《中聲3》的劉洋詢問李金凱是怎麼樣上廁所這個問題時，周國豐都覺得是匪夷所思：「呢件事對我嚟講，我覺得都係匪夷所思，同埋我都再確定咗李金凱係一個人去廁所。當然始終係好私隱嘅嘢，究竟佢實實在在點樣去？真係唔方便去問。（你私底下係知道佢點樣去廁所？）其實都唔知，亦都唔敢問，淨係知道佢可以一個人去廁所。」

周國豐明確透露李金凱是一個人去廁所的。（葉志明攝）