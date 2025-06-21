江嘉敏連傾三次續約決定離巢TVB　面對加薪問題尷尬回應

江嘉敏(Kaman) 2017年轉入TVB拍劇即爆紅成一線花旦，卻在今年二月無預警自爆成「脫無者」大軍，早前更突然客串演出了四場由陳恩碩監製的長壽音樂劇《我們的青春日誌》。現年31歲的江嘉敏接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，除了親解踏入「女人30」後決心離開服務了九年的大台的因由外，亦披露自己是自薦、不計戲份及酬勞地演出陳恩碩的音樂劇，她說：「事前我自己學咗一個月唱歌，但成件事好大得著，因為我會緊張，係搵返初入電視台嗰團火！」經歷九年電視圈洗禮，江嘉敏坦言今天面對是非、負評或是情變，已非當年心口只掛著個「勇」字的江嘉敏。



初入行時嘅江嘉敏。（截圖）

30歲嘅江嘉敏。真係女大十八變。（IG：@kaman_kong）

30歲嘅江嘉敏。真係女大十八變。（IG：@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB不足4個月又現身東張西望 網民：食回頭草？

江嘉敏今年二月約滿TVB，她承認約滿半年前先後跟高層談了三次續約，但最終決心跳出舒適圈，並自揭沒有任何後路，「第三次同珍姐、樂小姐傾，都同我講到人生，問我30歲有乜想做。令我諗返自己話細唔細，話大唔大，真係仲有好多嘢想試！譬如今次音樂劇同再拍返電影，最後係鼓起好大嘅勇氣話想出去試。」至於被問及續約有否被加薪，她猶豫了一刻說：「嗯？有無呢？正常囉！條件係正常。」到底有沒有加薪？她只尷尬笑「哈哈哈！講得嘅咩？」

江嘉敏驚爆離巢。（IG@kaman_kong）

江嘉敏跳出舒適圈接受不同挑戰。（IG：@kaman_kong）

江嘉敏到HOY TV擔任節目主持。（葉志明攝）

回想當年，江嘉敏的母親曾以娛樂圈複雜為由，反對她入行及簽TVB。九年過去，經歷了「介入人夫緋聞」及「富豪船P姊妹反目」兩大新聞而飽受負評。今天問她認不認同娛樂圈複雜，她說：「複雜呀，所以如果將來我有仔女，係唔會畀佢哋入娛樂圈。」憶述2018年拍《兄弟》一劇爆出人夫緋聞，江嘉敏曾崩潰哭著跟監製談要求退出，亦曾想過輕生，幸得拍檔劉穎鏇及張繼聰開解。後來她突然變胖，她坦承與壓力有關，「係有關，因為我習慣有壓力就狂食嘢，而家我點都唔會喇！」

江嘉敏過往曾被網民批評樣子不討好。（資料圖片）

江嘉敏出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，裙子顯胖令她的腰間似是有一圈贅肉。（資料圖片）

江嘉敏這件晚裝顯到她的身材非常臃腫，再加上「鴨屎綠」晚裝令她成為時裝車禍代表。（資料圖片）

學懂面對不實報導，她今天亦學懂面對haters，「我學識咗處理情緒，以前心口掛住『勇』字，會串嘴回覆負評。而家會識分，對邊啲負評一笑置之。」至於經歷「船P事件」她又學到什麼？江嘉敏說：「又係唔好心口掛個『勇』字衝出嚟囉！以前我情緒行先，但大個咗先至明，先發洩咗情緒會令未解決嘅事更加差。而家我學識以後無論發生任何事，都先冷靜五分鐘，最後先解決自己情緒。」曾與馮盈盈情同姊妹，問她是否相信女演員間存在真友誼，她說：「到而家我都相信人與人之間有信任！但人每個階段朋友都唔同，只可以話緣份盡咗，以前會強求朋友點解唔可以永久，而家知道勉強係無幸福。」

江嘉敏自加入TVB之後，就不斷有是非和負面新聞。（IG@kaman_kong）

江嘉敏跟王浩信因為合作拍《兄弟》，而傳緋聞，甚至搶去劇集演出的焦點，江嘉敏被指主動與王浩信聊天，兼且跟已婚的他來往甚密。（資料圖片）

對於2022年與圈外男友結束三年情，江嘉敏今天仍堅信女藝人事業與愛情可並存。不過她坦承年輕時自己戀愛腦，試過忍受前度多次出軌，她說：「初戀係唔識處理，一拍拖就諗結婚，會為對方諗，佢只係做錯一次啫！到第二次，就諗佢無三次嘅；到第三次，又諗佢唔會有第四次嘅；直到反問自己：佢當我係乜？決絕分開後都未醒得晒，會幻想如果七日內佢氹返我，我會同佢響返埋一齊。但而家諗返當年，都想冚自己兩巴！」至於談及上一段感情分開的原因，有傳因為前度有第三者，她說：「你問返當時人啦！因為都過咗去，最初嗰個月好執著，好想知點解。但而家都過咗幾年，而家知道真實原因，又或者你要講大話呃我，已經唔再關我事。」至於當時也有傳前度不滿她剪短髮拍劇而導致分手，問她要是再遇上這樣的另一半，她斬釘截鐵說：「Bye Bye啦！語氣好似好八婆，但我唔後悔咁講，哈！係即刻分手，Bye Bye。」