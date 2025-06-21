女神配對計劃丨關嘉敏做錯一事勁尷尬　姜卓文扮爸爸被睇高一線？

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》播出後連續兩個星期搶盡全城熱話，除了「聚焦點」曾展望GM及葉蒨文Sophie，其他四位女神的「配對計劃」亦同樣精彩！明晚（22日）播出的第三集，除有Sophie組充斥刀光劍影的「三角枱約會」，還會播出關嘉敏組的「三角枱約會」！相比之下，關嘉敏Carman組的三名參賽者細John姜卓文、iBanker 黃家俊Matthew，及蘭桂坊攝影達人劉榮業Andy主力行「禮讓」及「搞笑」路線，而四人之中最搞笑的竟是Carman本人。

明晚一集會播出關嘉敏組的「三角枱約會」。

Carman遇到一事勁尷尬。

話說一心諗住著到靚一靚、以最佳姿態與心儀參賽者細John深入了解的Carman，Fine Dining一開始已儀態盡失！選了牛肉他他作前菜的Carman，未知是否因要與細John交流太過緊張，竟然一嚟就將一大pat他他跌在枱布上！為免女神太過尷尬，三位男士各出奇謀安撫，當中細John除說了一句：「睇唔到睇唔到，幫你遮住」為Carman擊退尷尬，還Man爆地幫Carman清理「被沾污」的枱面，暖男指數100分！

Carman一嚟就整跌牛肉他他，細John即刻七手八腳幫佢善後。

Carman一嚟就整跌牛肉他他，細John即刻七手八腳幫佢善後。

當發現侍應收走隻碟後，啲牛肉他他仲喺枱，細John索性出手幫Carman執走佢，好Man好有風度呀！

細John直球示意對Carman有好感

除了細心夠轉數，細John打開話題的能力亦相當高，當獲得與Carman面對面對話機會後，細John即乘勢重提二人當日首次見面時細節，並直球表示當時對Carman其實有好感，只是礙於一個原因令他不敢邁向Carman多一步，到底是甚麼原因呢？另一搞笑位是，雖然細John與Carman面對面了解機會不多，但二人竟光速地聊到「你做我女朋友會唔會緊張」及「見家長」等問題，佻皮的細John更主動提議要扮演見家長中的John哥（姜大衞），結果成功令Carman一秒爆笑。到底John哥私底下係一個點嘅人呢？健談坦白的細John，還自揭全家都是瘦底：「我阿爸同我一樣大嘅時候，佢係120磅，佢嗰時成日跳彈床，武打嗰啲，所以佢一日嘅運動量係超高。」

細John扮演阿爸姜大衞，氹到Carman好開心。

Carman對住細John好害羞。

細John被睇高一線。

製作組為女神度身訂造「三角枱約會」關卡

由於每組的「三角枱約會」都是專誠為五位女神度身訂造，故此Carman三個回合的過關條件與葉蒨文略有不同，本集曝光了其中一個Carman專屬的「搞笑」考驗，三位參賽者需要各自說一個爛Gag氹Carman開心，氹得Carman最開心者便可勝出。

由於細John賽前已被睇高幾線，Matthew及Andy自然各施各法迎戰這名「最強對手」！Matthew採取全程��到實策略之餘，又與GM一樣盡量爭取機會搭嗲及發言；至於Andy，除了一嚟就送了一本印有「寧可一個人，也不將就」標題的書籍取悅Carman，還全程「以退為進」令Carman意外跌入「唔揀Andy唔得」的困局！想知三位男參賽者有幾高質兼幾高招？密切留意明晚播出的第三集《女神配對計劃》。

「三角枱約會」都是專誠為五位女神度身訂造，故此Carman三個回合的過關條件與葉蒨文略有不同。

呢組都幾有火藥味！

蘭桂坊攝影達人劉榮業Andy。