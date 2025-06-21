離巢視后與金像獎最佳男配朱栢謙綵排舞台劇　感覺竟似坐過山車

現年44歲的無綫視后唐詩詠2022年年底約滿離巢，與無綫結束近20年的賓主關係，無約一身輕的她放慢腳步工作，生活愜意，可以有更多時間做自己喜歡的事。她月前與朋友合資在銅鑼灣開設日式吐司專門店，一嚐做老闆娘的滋味。最近她又參演了由甄詠蓓執導的舞台劇《妻迷 Yerma》，與朱栢謙、以及RubberBand主音6號（繆浩昌）合作。

唐詩詠樣靚身材正。(ig圖片)

唐詩詠樣靚身材正。(ig圖片)

唐詩詠自爆試過年幾沒有劇拍。（陳順禎 攝）

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（資料圖片）

舞台劇《妻迷 Yerma》將於下周（27/6）起，假香港藝術中心壽臣劇院公演，劇中匯聚了實力派演員朱栢謙、唐詩詠及RubberBand 主音 6號 (繆浩昌) 等演員，此次演出更是唐詩詠首度挑戰舞台劇，日前全劇亦剛完成首次全綵排，令導演及眾演員非常震奮。該劇故事講述一名渴望生育卻無法如願的女子，在社會期待與自我執念間逐漸崩潰的故事。兩小時的演出將帶領觀眾探討夢想、壓迫與人性掙扎。

唐詩詠首次演出舞台劇。

公演在即又完成了首次全劇綵掛，劇團近日釋出兩段綵排片段：首段中，唐詩詠飾演的女主角向閨密傾訴求子心切，嘗試針灸、偏方仍未能懷孕，甚至哀求閨密傳授房事秘技；另一幕則見丈夫朱栢謙當著妻子前男友6號的面宣示主權，卻反遭唐詩詠轉身緊擁舊愛，夫妻關係裂痕一觸即發。

朱栢謙及唐詩詠為《妻迷 Yerma》進行綵排。

導演Olivia於全劇綵排後大讚演員表現超乎預期，朱栢謙說：「第一次《妻迷Yerma》全綵排後，知道自己有邊啲要再進步、再熟習，好期待呈現給大家觀看，我與她（唐詩詠）合作無間，在戲裏戲外大家都會互相交流，很享受。我們會繼續努力，整個《妻迷Yerma》團隊向着目標進發，還有一個星期就要入台，又緊張又刺激，希望觀眾可以喺舞台上面看到我哋《妻迷Yerma》的完成品。」

唐詩詠及RubberBand主音繆浩昌為《妻迷 Yerma》進行綵排。

唐詩詠說：「第一次全綵排感覺好像過山車，全身散晒好攰，但係有一種期待喺心入面，今次文戲對白比較多，有好多情感戲，一啲都唔容易，但係冇諗過同時間又要搞笑，又要武打，所以係身心頭腦大挑戰，雖然好攰，但係我會繼續努力，6號更將在劇中現場獻聲，為經典文本增添音樂層次。