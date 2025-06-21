何雁詩兒子患病被斥有報應　懶理負評：唔想同鬧人嘅人同Level

鄭俊弘與何雁詩在2020年結婚，婚後育有一子鄭讚廷（Asher），但囝囝確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」，雖然囝囝患上罕見病，一家三口仍積極面對，轉眼間Asher已經3歲，近日何雁詩接受前主播方健儀YouTube節目訪問時，分享了照顧兒子的心情及面對網民負評的心路歷程。何雁詩透露得知囝囝確診患上「天使綜合症」時，自己的反應比老公冷靜，去年兩人曾帶囝囝到美國接受治療，喜見Asher大有進步，如今更即將可以到特殊幼稚園上學。

鄭俊弘與何雁詩在2020年結婚，婚後育有一子鄭讚廷（Asher）。（IG@honganc）

囝囝確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。（IG@honganc）

囝囝確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。（IG@honganc）

轉眼間Asher已經3歲。（IG@fredcheng83）

轉眼間Asher已經3歲。（IG@fredcheng83）

近日何雁詩接受前主播方健儀YouTube節目訪問。（YouTube影片截圖）

分享得知囝囝確診患上「天使綜合症」時的心情。（YouTube影片截圖）

分享。（YouTube影片截圖）

何雁詩2017年介入鄭俊弘與富貴未婚妻Beebs的戀情，導致二人形象插水，同年鄭俊弘更被傳媒影到為愛犬戴釘帶，因而惹來外界質疑他虐狗，雖然都已事隔多年，但仍有不少網民攻擊他們，而當兩人公布兒子患上「天使綜合症」後，更有網民留言是「有報應」。對此，何雁詩就表示：「其實當我哋選擇去公開天使綜合症呢樣嘢嘅時候，都預咗一定會有咁嘅評論，所以都畀咗一段時間我哋自己打好個底嘅，我都唔係第一年入行，可能頭五年都會覺得人哋點講都會有啲難受。但又諗返起，因為呢個網絡世界實在賦予咗好多人power去講你啦，但當你諗返如果呢個人喺街度突然衝上嚟話『報應』呀！你會點呢？你唔會真係理佢㗎嘛，你又唔識我，你衝埋嚟突然間鬧我，我冇理由同佢拗，我唔係一個會咁樣講人哋嘅人，所以我唔想同網上鬧人嘅人同一個Level。」而她公開兒子患病，亦是希望讓更多人認識這個病。

Asher即將可以到特殊幼稚園上學。（YouTube影片截圖）

Asher即將可以到特殊幼稚園上學。（YouTube影片截圖）

當兩人公布兒子患上「天使綜合症」後，有網民留言是「有報應」。（YouTube影片截圖）

坦然面對。（YouTube影片截圖）

何雁詩當年被指是第三者，至今仍有不少網民提起此事，對此，她就表示：「我明白點解有啲人對我哋有個睇法，因為佢哋對我哋嘅了解就係喺報章上面，報章上嘅嘢當然唔係我哋嘅全部啦，有好多嘢我控制唔到，我無謂再去深究咁多囉，我控制到嘅嘢就係我家庭開唔開心，我家人健唔健康，我開唔開心，呢啲係我會嘗試做好嘅嘢。」對於被指「唔識湊仔」，何雁詩坦言會不開心，但她就選擇不鑽牛角尖，將心思放在更正面的事上。

暫未有計劃生第二胎。（YouTube影片截圖）

大方回應。（YouTube影片截圖）

一家三口。（IG@honganc）

一家三口。（IG@honganc）

一家三口。（IG@honganc）

一家三口。（IG@honganc）

雖然何雁詩同老公的感情備受質疑，但她就指與老公從不刻意改變外界對他們的想法，而是好好經營兩人之間的關係：「可能感情上會低調啲囉，人哋成日叫我小朋友嘅嘢低調啲，但係我係唔會㗎，OK？好多人就話『個仔有問題你就收埋佢啦』，好多嘅，但係我知道我自己點解要咁做囉！」

拒絕低調湊仔。（YouTube影片截圖）

做自己！（IG@honganc）

做自己！（IG@honganc）

希望更多人認識「天使綜合症」。（IG@honganc）

希望更多人認識「天使綜合症」。（IG@honganc）