林夏薇廣州搞音樂見面會發布會 被「薔薇」感動注強心針

視后林夏薇中央戲劇學院表演系畢業，讀書期間多次奪得一等獎學金，才華橫溢多才多藝。除了演技出色劇接劇不斷，薇薇近來「撈過界」以演員身份踩入音樂界，在廣州舉行「TheOnly林夏薇音樂見面會」，當日薇薇與大班內地Fans「薔薇」見面，場面熱鬧！

林夏薇。（IG圖片）

薇薇首次舉行音樂見面會，她坦言「心情既興奮又緊張」。薇薇以乾淨俐落的白恤衫黑西褲現身發布會，早有大批「薔薇」在場等候。薇薇友善地與「薔薇」揮手擊掌。雖然緊張，薇薇上到台仍然展現淡定專業一面，完場後亦特意留低與「薔薇」影大合照留念。

揮手。（IG圖片）

「薔薇」的熱情使薇薇大為感動，本月30日是薇薇生日，她認為「薔薇」支持已是「最好的生日禮物」。薇薇事後在IG發文感謝支持，並預告廣州只是見面會首站，之後她將會巡迴各地，與「薔薇」近距離交流：「第一次舉行音樂見面會，心情既興奮又緊張，多謝廣州「薔薇」給予我的強心針，就連發布會見到你們都一早來排隊、熱烈地支持，我內心非常非常感動，亦是我生日最好的禮物，希望大家7月20號生日限定場有個美好的party，期待我可以近距離同「薔薇」接觸互動。亦希望廣州會是我粉絲見面會的首站，之後可以陸續去不同的地方舉行音樂見面會，藉着這個機會回饋多年來一直支持我的人～@rosinafansclub# TheOnly林夏薇音樂見面會 #7月20號廣州音樂唐人館」。