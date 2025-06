視帝與嬌妻結婚周年甜蜜合照細節見恩愛　老婆簡單5字表白愛意

現年54歲的陳豪 (Moses) 與細他10年的老婆陳茵媺 (Aimee) 於2013年結婚,婚後兩人育有三名寶貝仔女組成五口幸福之家,一家人生活幸福美滿。陳豪與陳茵媺雖然已經做了爸爸媽媽,日常生活重心都放在仔女身上,但並不會因此而忽略了彼此,兩人由拍拖到結婚生B至今依舊十分恩愛。他們間中也會暫時撇下仔女享受難得的二人世界,享受浪漫時光。

陳豪與陳茵媺2013年結婚後誕下兩子一女,一家五口經常晒幸福放閃。(IG:@aimeechan_official)

陳豪與陳茵媺曾拍拖到南韓旅行,齊齊換上傳統韓國服飾,遊北村韓屋村(Bukchon Hanok Village)「打卡」留念。(IG:@aimeechan_official)

陳豪同陳茵媺結婚11年依然恩愛如初。(IG圖片)

陳茵媺與老公陳豪不時放閃。(IG:@aimeechan_official)

今年是陳豪與陳茵媺結婚12周年,兩人就拍了一輯靚相慶祝這個周年紀念日。陳茵媺昨日於她的IG先後出了兩個post分享了該輯靚相,她於第一個post寫道:「It's you… always been you. 🥰(就是你…一直都是你。)」向老公陳豪表白愛意。相中她手持一束花對住鏡頭回眸一笑,陳豪就拿着即影即有相機在拍她,眼裡全是老婆。而另一個post就寫道:「It's a late post… been so busy 🤪! Cheers to another year of love and memories—happy (belated) anniversary! 🥂❤️ #june11 #happyanniversary❤️(發文晚了…最近太忙了!為另一年的愛與回憶乾杯-週年快樂(遲來的)! )」相中陳豪走在前面牽着陳茵媺的手,陳茵媺甜笑望向老公,有一種跟隨住老公步伐的感覺,兩人眼中盡是對方,相當sweet。

陳豪陳茵媺影靚相慶祝結婚周年。(ig圖片)