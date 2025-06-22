視帝與嬌妻結婚周年甜蜜合照細節見恩愛 老婆簡單5字表白愛意
撰文：張嘉敏
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現年54歲的陳豪 (Moses) 與細他10年的老婆陳茵媺 (Aimee) 於2013年結婚，婚後兩人育有三名寶貝仔女組成五口幸福之家，一家人生活幸福美滿。陳豪與陳茵媺雖然已經做了爸爸媽媽，日常生活重心都放在仔女身上，但並不會因此而忽略了彼此，兩人由拍拖到結婚生B至今依舊十分恩愛。他們間中也會暫時撇下仔女享受難得的二人世界，享受浪漫時光。
今年是陳豪與陳茵媺結婚12周年，兩人就拍了一輯靚相慶祝這個周年紀念日。陳茵媺昨日於她的IG先後出了兩個post分享了該輯靚相，她於第一個post寫道：「It's you… always been you. 🥰(就是你…一直都是你。)」向老公陳豪表白愛意。相中她手持一束花對住鏡頭回眸一笑，陳豪就拿着即影即有相機在拍她，眼裡全是老婆。而另一個post就寫道：「It's a late post… been so busy 🤪! Cheers to another year of love and memories—happy (belated) anniversary! 🥂❤️ #june11 #happyanniversary❤️(發文晚了…最近太忙了！為另一年的愛與回憶乾杯－週年快樂（遲來的）！ )」相中陳豪走在前面牽着陳茵媺的手，陳茵媺甜笑望向老公，有一種跟隨住老公步伐的感覺，兩人眼中盡是對方，相當sweet。