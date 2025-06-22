中年好聲音3｜李金凱「如廁方法」成謎　再爆好兄弟劉洋會幫手？

《中年好聲音3》八強，黃博、劉洋、張與辰、李金凱、占士丁丁、陳芷盈、王鄭浚仁、趙浚承，今日（22/6）李金凱出席將軍澳商場舉行的《中年好聲音3 有你有我演唱會》記者會。李金凱早前客串《愛・回家之開心速遞》引起網民和觀眾討論。雖然有不少觀眾讚賞他的演出，但也有人為他因缺失雙手一事而經常被TVB利用而感到反感。今日李金凱接受《香港01》訪問時，就有不一樣的回應，亦顯出了他的豁達一面。

李金凱姐姐幫他與粉絲合照。（林迅景 攝）

《中年好聲音3》8強，黃博、劉洋、占士丁丁、張與辰、陳芷盈、王鄭浚仁、李金凱、趙浚承，今日（22/6）李金凱出席將軍澳商場舉行的《中年好聲音3 有你有我演唱會》記者會。（林迅景 攝）

李金凱早前客串演出《愛・回家之開心速遞》。（截圖）

他回應：「我怕演技太爛，因為還想偶而回《愛回家》演出，讓大家看到我也是不錯，就是可能鼓勵大家。（很多網民說你沒有雙手這個事情被TVB利用了）的確是被利用了，但是我自己利用，哈哈，因為都是我自己提出來。反而《愛回家》的人會說，會不會傷害到⋯⋯我說不會！都是我自己提出來的。（不介意？）為什麼要介意？如果介意的話，我還要不要給大家看到呀？本來就這樣為什麼要介意，有時候我們也拿劉洋開玩笑說他吃太胖了。我不介意才可以拿出來開玩笑，如果你還介意的話，人生就會被限制，路就走窄了，愈走愈小。我反而覺得是個優點！譬如我跟你去吃飯，我不用洗碗，哈哈哈！」

李金凱和劉洋十分老友。（林迅景 攝）

早前「李金凱點去廁所」一事成為討論熱話，訪問中提起有關話題時，李金凱就巧妙地回應：「有機會我會帶他上廁所，如果有機會的話！我知道不允許，如果允許的話我開直播上廁所，哈哈哈。（有人私底下問過嗎？）劉洋他問過，也是帶他上廁所呀。（一起上？）沒有啦，有時候我需要幫忙會喊他的，正常來說都是自己去，因為我可以嘛，有時候不方便會喊他，因為兄弟之間就可以輕鬆一點。」

李金凱出席《中年好聲音3》演唱會記者會。（林迅景 攝）

李金凱出席《中年好聲音3》演唱會記者會。（林迅景 攝）

他也透露，因為缺失雙手而不能一邊走路一邊玩手機，但他也指出，其實反而是一件好事，因為習慣不同，反而令自己多了與世界聯繫的時間。李金凱也表示，自己以前曾直播打機，還打得相當不錯。

李金凱的姐姐。（林迅景 攝）

李金凱出席《中年好聲音3》演唱會記者會。（林迅景 攝）