Ian預告澳門場盡力還原「淚之盒子」　Marf任麥浚龍嘉賓感榮幸

活動結束後，Ian與Hellosss大合照。（鄺鈺瑩攝）

Ian陳卓賢今日（22日）與Marf（邱彥筒）今日齊齊出席活動，粉絲大讚兩人組合新鮮，期待再有合作，但Ian接受訪問時表示：「再一齊出就唔新鮮㗎喇！大家覺得新鮮因為第一次嘛！」兩位同是六月之星，Marf透露已吃了很多蛋糕、許了好幾次願望：「好似都有五六個，食到上上個禮拜都仲食緊。願望都係比較大體啲，希望所有嘢順順利利，可能我個人成熟咗啲…」

Ian在新廣告中施展舞技，他笑言感謝廣告商給他這機會。（鄺鈺瑩攝）

Ian的生日願望則是自己和身邊人都身體健康，「身體健康最重要，祝福埋大家。」生日在澳洲過，他表示返港後與家人吃了一頓生日飯，謂從小沒有大肆慶祝的習慣，也給母親送了禮物。提到澳洲之行成功令莊少榮（細榮）同行，Ian笑言：「我當然有得閒就問下佢，例如去英國之前就問：『咦，你去唔去英國呀？』佢話唔去，咁我話：『咁我遲啲再問你啦！』去澳洲之前我又問：『你去唔去澳洲呀？』我一得閒就問下，之後佢就話：『好啦，一齊去啦！』」澳門站將還原《TEARS》香港站的「眼淚舞台 」，對於Hellosss期待能重現40人管弦樂團。Ian表示：「諗緊點樣還原多啲香港站細節畀大家睇」，又稱正努力還原「淚之盒子」，又預告好大機會首唱《樹會流眼淚》 。

Marf昨晚擔任麥浚龍演唱會嘉賓，並與AK合唱，她表示很開心能以演員身份進行演出，「AK忙錄準備緊演唱會，很緊張要練一首咁難唱嘅歌，好似實行咗Mission imposssible。」她表示兩人花了不少心思討論如何演繹，又特別細看董折與蒲銘心的故事，「好開心原來有人真係用歌去做一個電影集，同埋做得好成功，呢件事好創新，亦都好經典，好開心可以存在於Juno其中一件art入面。」

Marf唔敢向Juno開口邀請合作。（資料圖片）

問到可有自薦參與Juno的電影，她笑言不敢，Ian即時叫她公開爭取，但她表示，「我覺得機會啱就會搵我，所以都係默默等待。不過佢都有同我講，原來佢睇咗《寄了一整個春天》，所以希望有機會拍到佢嘅恐怖片，我都希望我第一條恐怖片可以由Juno執導。」談到早前Marf與男友Locker現身fans為她舉辦的生日應援市集，Locker搶任助手一職，Marf笑言：「我平時唔係咁嗌佢，我哋都係日常活動，互相幫手。」