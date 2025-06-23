中年好聲音3｜張與辰性向成疑　終極回應：唔好將呢樣嘢擺出嚟

《中年好聲音3》亞軍張與辰早前被爆性向成疑，更有指同性密友為他身邊的K先生。事後他接受TVB訪問時指K先生為多年合作夥伴，而且最近已返回馬來西亞。昨日（22/6）張與辰出席《中年好聲音3》演唱會，他接受《香港01》時表示期望：「呢次8,000人嘅演唱會，係屬於我哋成team人嘅演唱會。我好期待呢一日，做到屬於自己嘅演唱會。」



張與辰終極回應性向問題：「我今日鍾意男鍾意女係自己嘅事，我反而希望大家關注落我音樂度，接下來要做嘅嘢。」（林迅景 攝）

《中年好聲音3》八強出席演唱會記者會。（林迅景 攝）

他透露，之後會推出一首全新的個人歌曲：「首歌係講關於感情上嘅嘢，係自己對於感情上睇法嘅故事，首歌係韓式feel。首歌係講，我對於追求感情呢樣嘢係唔主動，好多時係睇住自己鍾意嘅人拍拖，結婚咁樣，因為唔敢去踏出第一步就錯過，只可以默默地祝福對方，到而家都係好好朋友。」

劉洋、黃博、張與辰。（林迅景 攝）

早前傳出張與辰有同性密友的新聞，他也回應：「同性密友，我有好多㗎，哈哈，兄弟就係兄弟，朋友就係朋友，點講呢，男性朋友就係咁，就唔係感情嗰啲，唔係男女朋友，而係兄弟朋友。（大家對你鍾意男定女好奇。）我希望大家唔好將呢樣嘢擺出嚟，我今日鍾意男鍾意女係自己嘅事，我反而希望大家關注落我音樂度，接下來要做嘅嘢。哎呀，咁關注我鍾意男女，不如關注吓社會啦，社會好需要愛呀！」