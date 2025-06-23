黃宗澤馬國明內地真人騷跳舞扮怪聲惹熱議　兩人大爆「驚人」酬勞

黃宗澤、馬國明和陳豪等一眾演員，昨日（22/06）到荃灣宣傳新劇《執法者們》。黃宗澤和馬國明繼《飛虎之雷霆極戰》後相隔5年再合作，兩人默契依然，表示拍攝時只需排一次就可以拍，反而是擔心拍攝時玩得太癲，還試過差點向洪永城吐口水，不過問及原因時，他們卻大賣關子，黃宗澤笑言：「總之洪永城係賤人，佢係幫林嘉華（劇中大奸角）。」

黃宗澤、馬國明和陳豪三位視帝劇中上演一幕警方、廉政公署及律政司三個部門聯手抗敵。（陳順禎攝）

雖然劇集已於內地播完，但黃宗澤不擔心會減低觀眾追劇意欲，因為今次與以往警匪片會有些不同，是講警方、廉政公署及律政司三個部門聯手合作，將把犯人送入監獄整個過程拍出來。馬國明亦表示很多朋友問他劇集何時播出，始終劇中有不少大場面，在電視觀看會比在電話屏幕上看更震撼，和開心得多。

黃宗澤劇中包辦了九成動作戲。（陳順禎攝）

談到動作戲，飾演警察的黃宗澤包辦了九成，他坦言拍攝過程艱辛，最難頂是頂著酷熱天氣在野外打，幸有馬國明幫他分擔一成，「我ok的，最緊要出來效果好，現在觀眾跟以前已經唔同，真係要拍得勁，先會覺得震撼。最無義氣係陳豪，佢係O，有一場戲，講我哋去救佢個女，拍咗四日跑來跑去，但佢只係來負責帶女兒走一幕，之後就成隊兵衝進來，我就繼續打，但都合理的，無理由叫個律師打。」馬國明笑指陳豪是「無打」演員。

黃宗澤表示雖然拍打戲辛苦，但那個滿足感，和見到觀眾的反應，是會覺得值得。（陳順禎攝）

另外，對於一眾TVB前及當家小生、花旦最近參與內地直播節目《今晚好犀利》，裡面多個環節看到令人感到尷尬，不但遭香港網民嘲笑，就連內地網民都不賣帳，慨嘆「做乜要搞成咁？」黃宗澤輕鬆回應：「呢啲開心下咪算囉。」他透露錄影前才知拍攝內容，如果真的感到不舒服是可以「Say No」，不會迫的。馬國明則稱上次參與節目是為宣傳《執法者們》，大家可以當他們在香港宣傳劇集也會上《獎門人》玩遊戲一樣，並說他在節目上扮鴨聲唱歌，大家都說很好笑。

黃宗澤和馬國明早前上內地直播節目《今晚好犀利》宣傳劇集。（小紅書截圖）

黃宗澤與吳卓羲跳舞片被瘋傳。（小紅書截圖）

對於與吳卓羲跳舞片被瘋傳？黃宗澤表示：「輕輕之嘛，郁幾下，大家文化唔同啫。（有網民揶揄是否「搵食艱難」？）湯告魯斯都要跟Do姐（鄭裕玲）學講廣東話啦。」問到如此賣力酬勞是否很可觀？兩人異口同聲說：「無架！宣傳係無酬勞架，只係為劇集宣傳。（但吳卓羲好enjoy？）佢係主持人梗係要做㗎啦。」