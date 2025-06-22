女神配對計劃｜梁敏巧臨時換走型男　63歲身家過億余國華復活！

《女神配對計劃》為李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏同羅毓儀公開招募男朋友，報名男士要過醒關斬贏將贏得美人歸。第三集節目組安排女神「一對三」與求愛勇者們食飯，再由「花生團」評分淘汰其中一位。



曾展望太進取？（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文都覺得有壓力。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文與林澤謙（Him）、林堡熙（Eddie）和曾展望（GM）的組合勁多火花，似乎曾展望太過急進，相反穩重型的林澤謙與葉蒨文火花更多，葉蒨文多次表示他與自己價值觀相近，形勢後來居上。

反而林澤謙（Him）機會高好多。（《女神配對計劃》截圖）

反而林澤謙（Him）機會高好多。（《女神配對計劃》截圖）

梁敏巧一組，榮嘉爾（Jay）被換走？（《女神配對計劃》截圖）

梁敏巧揀返身家過億年薪超過200萬的余國華（Andy哥）。（《女神配對計劃》截圖）

早前梁敏巧選擇譚品堯（Henry）、榮嘉爾（Jay）和劉啟進（Matt）三位，因當中有年薪500萬「超筍盤」的譚品堯而被批拜金港女。今集尾段揭露，原來高大型男的榮嘉爾（Jay）慘被臨時換走！變成了第一集出現過的，63歲，身家過億年薪超過200萬的余國華（Andy哥），認真識揀！女神配對計劃｜身家過億Andy哥晒柔軟度 梁敏巧一原因不敢試愛

余國華（Andy哥）敗者復活！（《女神配對計劃》截圖）

Andy哥真係天生一副好身手。（《女神配對計劃》圖片）

第一集特別位，是其中一名候選猛男的年齡高達63歲，他是於2000年離過婚、坐擁過億身家的Andy哥。雖然Andy哥年過60，但他不但keep得比真實年齡後生一大截，身手亦相當了得，除經Maggie認證有六嚿腹肌，還即場應眾人要求示範高難度彎身掂地動作；加上為人霸氣、有話直說，氹得Maggie相當開心。不過由於與Maggie年紀足足相差了33年、Maggie坦言Andy哥比其父母還要年長，故幾經掙扎還是忍痛放棄選擇Andy哥。Maggie：「呢啲就係霸道總裁，就係我鍾意嘅嘢咯，但年紀真係struggle吖嘛。」