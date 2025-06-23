陳瀅新劇險被姦拒叫周嘉洛捧場　陳星妤親揭半年無劇拍原因

陳瀅和陳星妤昨日（22/06）到荃灣出席新劇《執法者們》宣傳活動。劇中陳瀅與馬國明飾演一對，她接受《香港01》訪問時興奮表示：「正啊！」更自爆有一張「TVB男神Check List」，而馬國明正是榜首人選，此次如願合作，還演半個CP，所以很開心。陳瀅大讚對方：「佢完全同我想像中一樣，好有耐性、記性好、好體貼，同埋我哋性格都係好chill、好隨和。」劇中二人飾演ICAC，陳瀅最深刻每日需處理多達30版紙的對白，笑言：「我哋每拍完一頁就撕爛，維持咗兩個星期，但合作好順利。」被問到可有親熱戲？她笑稱：「無啊，所以咪話半個CP，但已經好滿足。」

陳瀅自爆有一張「TVB男神Check List」，馬國明正是榜首人選。（陳順禎攝）

劇情有幕講她為查案化身性感女郎潛入夜場險遭侵犯，當時她穿上性感黑色蕾絲露腰裝，在黑色蕾絲下黑色胸罩緊貼著胸部，胸前更有3條黑色幼帶固定胸罩，非常火辣。陳瀅自爆為穿這衣服特意節食三日，並反覆試衫以配合電視尺度，拍攝時亦做足安全措施，她回憶笑道：「我記得拍嘅時候請咗幾位唔係我哋公司嘅動作演員，其中一位唔小心打咗我一巴，之後我好嬲，知佢唔係專登，但我就不停還手。」

陳瀅為了調查案件，竟然化身色情場所女郎。(影片截圖)

陳瀅的身軀被反轉後用力撕開她背部的蕾絲布料，意識大膽。(影片截圖)

談到劇中她不僅雙手被捉、嘴巴被封，衣服更被撕開，問拍完後是否心情沉重，陳瀅坦言：「相信任何女仔拍呢類戲都唔會舒服，但知道唔係真嘅。當日攝影師都好錫我，大家都盡量快手啲拍完。」至於緋聞男友周嘉洛會否感肉赤？陳瀅表示自己尚未看劇，雖內地已播畢，但希望在香港原汁原味欣賞。會否叫對方捧場？她直言：「唔會，我好少叫friend睇自己嘅劇。」

陳瀅表示拍攝當日攝影師都好錫她，大家都盡量快手拍完。（陳順禎攝）

同劇的陳星妤之前被指半年無劇拍，她解釋是因為有些劇組在劇本上有改動，所以正等待安排，目前仍有《金式森林》及一部內地平台劇集待播。而她今次在《執法者們》中，則與何依婷飾演發明星夢想成為女團的少女，服飾上穿普通舞衣便可，不用性感。

陳星妤30歲生日去了非洲慶祝。（陳順禎攝）

陳星妤笑指非洲的慶生方式讓她大開眼界。（IG/@yvette.cc）

談到早前赴非洲慶祝30歲生日，陳星妤笑言踏入一個齊頭的歲數，想搞點特別的，當天還跟十幾位土著猛男合了照，「我都唔知佢哋嘅生日慶祝方式係咁，我都打咗個突，真係大開眼界。」