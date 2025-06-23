香港小姐2025｜面試佳麗質素強勁 學霸哈佛畢業 清純美女求攻略

《香港小姐競選2025》經過近一個月的招募，即將於下周初進行首輪面試。隨首輪面試的日子愈來愈近，連日來都有不少內地佳麗都在小紅書出Post，聲稱收到大會通知面試，更請教入圍攻略與及要注意地方。有面試佳麗的來頭相當強勁，更有人去年在哈佛大學畢業。

《香港小姐競選2025》經過近一個月的招募，即將於下周初進行首輪面試。（IG圖片）

去年在哈佛大學畢業的Jensmind在小紅書上分享首輪面試通知後，發文解釋報名原因，寫道：「因為2020年在我喪到谷底的時候，是香港小姐的節目把我托了起來，那個夏天是我人生的轉折點，很多事情都讓我覺得命運的齒輪開始轉動，一定要報一次名的想法就在那時產生了。」不過她仍未決定會否去面試：「不是不知道自己長啥樣，在超過年齡限制前最后一年收到面試已經不留遺憾啦。」

Jensmind去年在哈佛大學畢業。（小紅書）

不過Jesmind就表示未知道會否參加面試。（小紅書）

有唔少網民都鼓勵Jesmind試下面試。（小紅書）

不過有網民就提議她應該去試一下：「人生多一份體驗多一份經歷多好呀！而且你長得有點像去年的吳芷婧！」、「有時間的話去多個體驗也是值得的。」、「應該要體驗一次面試，面試過後才想是否接受下一輪面試吧。」亦有面試佳麗得到網民鼓勵而信心大增，有人說：「要有豁出去的心態。」。

Belle在小紅書發文透露在上班時收到面試通知。（小紅書）

Belle喜歡在小紅書分享性感照。（小紅書）

衣著風格火辣。（小紅書）

有其他收到面試通知的女生，都在小紅書出Post，其中一位名叫Belle的女生就透露在上班時收到通知。翻看其小紅書頁面，Belle身材高挑，五官精緻，除了喜歡分享性感打扮，亦喜愛夜蒲，火辣風格有些少似郭珮文。另一位正入讀香港科技大學的清純長髮女生發文表示：「收到了今年的港姐面試邀請 一直以來身邊的家人和朋友都鼓勵我去試試參選港姐 今年趁著暑假報名了香港小姐2025 昨晚收到了面試邀請 覺得很緊張 總是覺得自己還沒有準備好… 大家覺得我要不要去呢！！」