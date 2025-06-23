TVB前首席花旦攻抖音教英文課程　博士級學歷獲讚：港劇知性女神

娛樂圈有不少高學歷代表，其中必數千禧年代「五大花旦」之一的陳慧珊，她從氣質已散發著知性美，過往演活不少專業人士角色。近年她甚少在幕前出現，不過最近她參與內地綜藝《今晚好犀利》，日前又在《刑偵12》大結局壓軸登場，與昔日熒幕CP林保怡久違同框，令觀眾相當驚喜。她在大結局當晚接受《01娛樂》訪問，講到會否復出拍劇時表示：「其實我冇退過休，只不過係攞咗個博士學位（教育學博士）而家有多啲時間進入去教育嘅工作，同時間我都會間唔中拍吓戲，大家繼續留意。（會唔會考慮拍長劇？）暫時冇諗住，近排真係好忙。」

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊暫時未想過拍長劇。（葉志明攝）

陳慧珊近年專注在教育界發展。（葉志明攝）

而同一時間，陳慧珊就在抖音宣布新動向，她在抖音開設「陳慧珊博士教育Talk」賬戶，日前發布了幾條她宣傳自家英語課程的短片，片中她身穿黑色西裝，形象專業，對鏡頭分別講出三段英語口號：「Knowing, Knowing yourself, Knowing your English.」、「Understanding, Understanding ourselves, Understanding our English.」、「Realizing, Realizing a vision, Realizing a mission together」（認知，認識自己，了解你的英語。理解，理解我們自己，理解我們的英語。實現，實現願景，一起完成使命。）另一段則是穿著黃色西裝，拿著沙漏說：「When there's a new day, there comes a new way.（新的一天來臨，就會有新的出路。）」

陳慧珊發布幾段她講英文的短片。（抖音@陳慧珊博士教育Talk）

陳慧珊身穿黑色西裝，形象依舊專業。（抖音@陳慧珊博士教育Talk）

另一段片，她則穿著黃色西裝，而片段亦寫明她是「陳慧珊博士」。（抖音@陳慧珊博士教育Talk）

很多人都希望上陳慧珊的課。（抖音@陳慧珊博士教育Talk）

雖然暫未知她的英語課程內容，不過網民反應就非常熱烈，又將她與早前開班教英文的吳彥祖相提並論。網民大讚陳慧珊：「她讓我對高知女性具像化，目前藝人裡找不到代餐。」、「自從在港劇裡看到陳慧珊，我覺得高知女性就該長這樣。」、「媽耶，果然香港演員都不是一般人，不是真警察就是博士！」

網民認為陳慧珊至今仍是知性代表。（抖音）

網民認為陳慧珊至今仍是知性代表。（抖音）

陳慧珊本身有四分一英國血統，她自小移民美國，並於波士頓學院修讀新聞學。畢業後，在波士頓電視台工作，任職助理編導；之後她加入了無綫電視明珠台的新聞部，擔任新聞節目及天氣節目主持、記者及編導等，後來輾轉之下才轉投TVB做藝人，短時間穩站花旦位置；2007年再婚後，有指2012年因為老公鍾家鴻公司破產，故她要復出搵錢，不過陳慧珊並不多產，主要還是讀書為主，她先後修讀香港大學英文碩士以及教育博士學位，2021年被爆曾在深圳英語培訓機構擔任特約講師，但強調自己仍是演員。

陳慧珊很有觀眾緣。（劇照）

陳慧珊一直都走知性路線，演活很多專業人士角色。（網上圖片）

陳慧珊幾年前現身英語培訓機構發布會，與她今次拍片所宣傳的，屬同一機構。