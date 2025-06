TVB前首席花旦攻抖音教英文課程　博士級學歷獲讚：港劇知性女神

娛樂圈有不少高學歷代表,其中必數千禧年代「五大花旦」之一的陳慧珊,她從氣質已散發著知性美,過往演活不少專業人士角色。近年她甚少在幕前出現,不過最近她參與內地綜藝《今晚好犀利》,日前又在《刑偵12》大結局壓軸登場,與昔日熒幕CP林保怡久違同框,令觀眾相當驚喜。她在大結局當晚接受《01娛樂》訪問,講到會否復出拍劇時表示:「其實我冇退過休,只不過係攞咗個博士學位(教育學博士)而家有多啲時間進入去教育嘅工作,同時間我都會間唔中拍吓戲,大家繼續留意。(會唔會考慮拍長劇?)暫時冇諗住,近排真係好忙。」

而同一時間,陳慧珊就在抖音宣布新動向,她在抖音開設「陳慧珊博士教育Talk」賬戶,日前發布了幾條她宣傳自家英語課程的短片,片中她身穿黑色西裝,形象專業,對鏡頭分別講出三段英語口號:「Knowing, Knowing yourself, Knowing your English.」、「Understanding, Understanding ourselves, Understanding our English.」、「Realizing, Realizing a vision, Realizing a mission together」(認知,認識自己,了解你的英語。理解,理解我們自己,理解我們的英語。實現,實現願景,一起完成使命。)另一段則是穿著黃色西裝,拿著沙漏說:「When there's a new day, there comes a new way.(新的一天來臨,就會有新的出路。)」

雖然暫未知她的英語課程內容,不過網民反應就非常熱烈,又將她與早前開班教英文的吳彥祖相提並論。網民大讚陳慧珊:「她讓我對高知女性具像化,目前藝人裡找不到代餐。」、「自從在港劇裡看到陳慧珊,我覺得高知女性就該長這樣。」、「媽耶,果然香港演員都不是一般人,不是真警察就是博士!」

陳慧珊本身有四分一英國血統,她自小移民美國,並於波士頓學院修讀新聞學。畢業後,在波士頓電視台工作,任職助理編導;之後她加入了無綫電視明珠台的新聞部,擔任新聞節目及天氣節目主持、記者及編導等,後來輾轉之下才轉投TVB做藝人,短時間穩站花旦位置;2007年再婚後,有指2012年因為老公鍾家鴻公司破產,故她要復出搵錢,不過陳慧珊並不多產,主要還是讀書為主,她先後修讀香港大學英文碩士以及教育博士學位,2021年被爆曾在深圳英語培訓機構擔任特約講師,但強調自己仍是演員。

