兩屆視帝賀太太34歲生日激罕曬廚藝　被對方爆「第一次」表現冷淡

前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），自2018年下嫁視帝鄭嘉穎被私有化後便減少幕前演出，一面專心相夫教子，悉心照顧屋企「四條King」，一面積極經營社交平台，不但搞到有聲有色，還成為香港數一數二的KOL。適逢陳凱琳34歲生日，身為老公的鄭嘉穎為給太太驚喜，激罕在鏡頭前大騷廚藝，首次挑戰煮意大利粉，期間夫妻兩還大談兩人「撻著」過程，恩愛互動閃爆網民。

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳笑言要出動「生日牌」才邀請到老公鄭嘉穎做嘉賓。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎出場第一時間向太太送上玫瑰。（IG@ghlchan）

陳凱琳最近開設網上烹飪節目《歡迎光琳》，邀請不同嘉賓上去邊傾邊煮，而最新一集她則請來罕有在鏡頭前展示廚藝的鄭嘉穎。陳凱琳笑稱，節目開播至今不少朋友問她什麼時候請老公擔任嘉賓，所以趁著自己生日，出動生日卡邀請，其他時間應該不行。

鄭嘉穎和陳凱琳說婚後去威尼斯度蜜月時，在當地吃了一個人生中最好吃的蒜油意大利粉，希望能重溫這個味道。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎激罕幕前下廚，陳凱琳自豪以「兩屆視帝」介紹老公。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎下廚期間，陳凱琳突然記性大考驗，問老公：「你唔記得我第一次買畀你嘅外賣係咩？」鄭嘉穎第一時間竟想不起，要太太提示才醒起是芝士扒火腿治。（IG@ghlchan）

節目上，兩公婆甜蜜鬥嘴，他們說婚後去威尼斯度蜜月時，在當地吃了一個人生中最好吃的蒜油意大利粉，希望能重溫這個味道，鄭嘉穎直言盡自己最大的努力，陳凱琳則大爆老公事前做足搜集，她寫道：「講真，由我第一日開始呢個節目，我身邊嘅朋友已經問我幾時請鄭生上嚟，要出動到老公⋯真係要諗過、度過先。咁當然最好嘅機會就係借自己生日呢張人情『牌』邀請佢上嚟啦。」

陳凱琳指當時幫對方買外賣時，對方反應好cool。（IG@ghlchan）

陳凱琳重演當日情境。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎還理正氣壯說：「咁妳話我幫我買嘢食，我話畀你聽想食咩，係一件好正常、好合理的事，就同踢波攞個士巴拿出嚟係一樣。」（IG@ghlchan）

陳凱琳續言：「大家唔好以為佢會求求其其～我認識咗佢咁耐都知道，佢對每一樣應承咗要做嘅嘢都會俾盡心機、落足心思，就好似今日煮蒜蓉意大利粉，唔好以為簡簡單單好易整，其實有好多tricksssss，而最重要係我老公居然俾我偷聽到佢喺書房『做足功課』，睇咗超過20條YouTube片，由意大利、去到美國、連非洲版本佢話都有睇過！我想同佢講 *ahem* 唔使咁認真㗎，個個上嚟都話唔識煮飯㗎，不過佢話：煮生日飯俾老婆喎，梗係要take it seriously 啦！」

陳凱琳笑言其實當刻就是一個女仔，想測試男方對自己有沒有興趣。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎稱兩人感情的開端，就是拍劇時拖手一幕開始。（IG@ghlchan）

兩人拖到導演叫cut機轉機位後仍然拖著手。（IG@ghlchan）

期間，陳凱琳突然記性大考驗，問老公：「你記唔記得我第一次買畀你嘅外賣係咩？」鄭嘉穎第一時間竟想不起，經太太提示才醒起是芝士扒火腿治。陳凱琳回憶當時兩人正在拍攝劇集《殭》，有晚放宵夜：「佢就話我唔上去了，佢當然好cool咁喺set度，我就自己行埋去問：『不如我幫你買啲嘢吖？』本身我原意係諗住佢話：『唔駛了，我哋一齊去買一齊食啦。』第二就係：『唔好啦你女仔，我買返畀你食啦。』但最後兩樣都唔係，佢竟然話：『好啊。』跟著佢就同我講咗佢嘅order。」

鄭嘉穎剖白當時心情：「揈開佢好似又好似冇乜禮貌咁。」事實其實是誰願放手。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎直言他講的事情「珍珠都無咁真」。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎煮得有板有眼。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎幽默解釋：「咁妳offer話幫我買嘢食，咁我話畀你聽想食咩都係一件好正常、好合理嘅事，就同踢波攞個士巴拿出嚟係一樣。」陳凱琳笑言就是太正常，其實當刻就是想去測試這個男仔對自己有沒有興趣，「但你咁樣答嘅時候，我即刻係閂門。」

拋鑊都有！（IG@ghlchan）

陳凱琳大讚老公手勢。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎非常錫老婆。（IG@ghlchan）

後來，鄭嘉穎透露兩人是如何開始的呢？就是拍劇的時候他演一位魔術師，陳凱琳做小助手，表演完之後就拖手多謝，點知導演叫cut機轉機位後，兩人仍然拖著手，鄭嘉穎笑稱當時心情：「揈開佢又好似冇乜禮貌咁。」陳凱琳還擊：「有冇諗過係我覺得揈開你隻冇禮貌啊？」鄭嘉穎直言這次接觸大家就開始「嚟料」：「就係咁樣開始，珍珠都無咁真」。

兩公婆深情擁抱。（IG@ghlchan）

So Sweet！（IG@ghlchan）

唐詩詠都被閃親留言：「So sweet」。（IG@ghlchan）

意粉做好後，陳凱琳大啖試食，大讚好食，真的有那種淡淡地的味道，最後還向老公送上香吻答謝，恩愛程度爆燈，網民紛紛留言：「好好睇呀呢集」、「陳凱琳眼裡全部都是愛」，連「鐵馬細妹」唐詩詠都被閃親留言：「So sweet」。