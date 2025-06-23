得獎唱作人做演唱會嘉賓被嘲「30線霉菜」　高EQ回覆：原來有咁前

麥浚龍（Juno）日前舉行《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father. 》演唱會，邀請了不少年輕一代做表演嘉賓，包括邱彥筒Marf、江𤒹生AK及吳林峰。其中吳林峰獻唱《情感的廢墟》，觀眾讚十分有感覺，但有網民就開post勁踩：「情感的廢墟呢首咁正點解唔係Juno自己唱 俾咗條30線霉菜唱係咩料🤮🤮🤮」而吳林峰未有被負評打倒，以極高EQ回應：「原來我有30線咁前😂😂😂 thankyou」

吳林峰日前擔任《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father. 》演唱會嘉賓。（IG@ntl.fung）

吳林峰獻唱《情感的廢墟》，有網民讚他比原唱另有一番感覺。（資料圖片）

網民都留言力撐吳林峰，近來忙於Busking的何浩文說：「下？好好聽喎唱得」其他人亦指發文者作為Juno的歌迷，應該尊重偶像的決定，況且吳林峰唱得很好。有人更表示：「吳林峰絕對有能力做一線歌手，佢唱功絕到係一班！」由於吳林峰目前29歲，有網民就說：「仲有個半月你就30歲。」指他應該是「30歲歌手」，吳林峰表示：「唉 真 呢個唔開心多D」

網民就開post勁踩，稱吳林峰為「30線霉菜」，但吳林峰竟親自回覆。（Threads@ntl.fung）

何浩文以及眾網民都留言力撐吳林峰。（Threads@ntl.fung）

其實吳林峰絕對是靚聲又多產的唱作歌手，王雙駿等不少圈中大前輩都欣賞其才華，他曾為柳應廷、林峯、MC張天賦、呂爵安等作曲，一年出37首作品，月前獲得「Chill Club 推介榜年度推介24/25 - Chill Club年度作曲人」獎項，亦擔任張敬軒、林峯、陳卓賢等演唱會嘉賓，以及謝霆鋒演唱會的樂手，實力獲音樂圈認可。

吳林峰之前都開過個人演唱會，而且他超多產，去年一年作了37首歌！（IG@ntl.fung）

吳林峰是殿堂音樂人王雙駿愛將。（IG@ntl.fung）

吳林峰早前擔任林峯演唱會嘉賓。（IG@ntl.fung）