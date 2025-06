得獎唱作人做演唱會嘉賓被嘲「30線霉菜」　高EQ回覆：原來有咁前

麥浚龍(Juno)日前舉行《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father. 》演唱會,邀請了不少年輕一代做表演嘉賓,包括邱彥筒Marf、江𤒹生AK及吳林峰。其中吳林峰獻唱《情感的廢墟》,觀眾讚十分有感覺,但有網民就開post勁踩:「情感的廢墟呢首咁正點解唔係Juno自己唱 俾咗條30線霉菜唱係咩料🤮🤮🤮」而吳林峰未有被負評打倒,以極高EQ回應:「原來我有30線咁前😂😂😂 thankyou」

吳林峰日前擔任《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father. 》演唱會嘉賓。(IG@ntl.fung)

吳林峰獻唱《情感的廢墟》,有網民讚他比原唱另有一番感覺。(資料圖片)

網民都留言力撐吳林峰,近來忙於Busking的何浩文說:「下?好好聽喎唱得」其他人亦指發文者作為Juno的歌迷,應該尊重偶像的決定,況且吳林峰唱得很好。有人更表示:「吳林峰絕對有能力做一線歌手,佢唱功絕到係一班!」由於吳林峰目前29歲,有網民就說:「仲有個半月你就30歲。」指他應該是「30歲歌手」,吳林峰表示:「唉 真 呢個唔開心多D」

網民就開post勁踩,稱吳林峰為「30線霉菜」,但吳林峰竟親自回覆。(Threads@ntl.fung)

何浩文以及眾網民都留言力撐吳林峰。(Threads@ntl.fung)

其實吳林峰絕對是靚聲又多產的唱作歌手,王雙駿等不少圈中大前輩都欣賞其才華,他曾為柳應廷、林峯、MC張天賦、呂爵安等作曲,一年出37首作品,月前獲得「Chill Club 推介榜年度推介24/25 - Chill Club年度作曲人」獎項,亦擔任張敬軒、林峯、陳卓賢等演唱會嘉賓,以及謝霆鋒演唱會的樂手,實力獲音樂圈認可。

吳林峰之前都開過個人演唱會,而且他超多產,去年一年作了37首歌!(IG@ntl.fung)

吳林峰是殿堂音樂人王雙駿愛將。(IG@ntl.fung)

吳林峰早前擔任林峯演唱會嘉賓。(IG@ntl.fung)