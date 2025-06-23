歐倩怡首回應前夫郭晉安莊子璇傳父女戀：我都唔理解

Cindy歐倩怡近排忙於為HOY TV拍攝《健康關注組》，以營養師身份同大家分享健康嘅資訊，解答觀眾嘅疑問。對於前夫郭晉安傳出新戀情亦首次作出回應。



近日瘋傳現年60歲郭晉安與23歲港姐莊子璇發展「父女戀」。

近日瘋傳現年60歲郭晉安與23歲港姐莊子璇發展「父女戀」。

兩人宣布結束18年婚姻已有一段時間，但兩人嘅一舉一動依然備受關注，好似安仔同細佢37年嘅選美冠軍莊子璇傳出戀情，Cindy自然是被追問嘅對象：「我係無留意新聞嘅，因為最近都係忙緊其他嘢，所以我都唔理解發生咩事，唔係咁方便去評論。」始終兩人都育有一子一女，未知兩個子女有否提過爸爸嘅緋聞呢？「咁又無喎，我同仔女之間嘅溝通都係圍住吃喝玩樂。」若對方真的有新戀情，佢會否送上祝福呢？「呢件事如果真係發生，大家就會知道我嘅反應啦。」

歐倩怡回復單身後忙於工作，對前夫郭晉安傳出與莊子璇發展父女戀首作回應。

歐倩怡回復單身後忙於工作，對前夫郭晉安傳出與莊子璇發展父女戀首作回應。

歐倩怡回復單身後忙於工作，對前夫郭晉安傳出與莊子璇發展父女戀首作回應。

呢日同廠錄影嘅仲有朱智賢同吳雲甫，朱朱早前因愛犬離世心情久久未能平伏，直至最近才整理好心情重新上載短片，只見片中佢不斷飲泣，仲有爆喊嘅場面：「過去嘅一段間，情緒係有啲問題，好難去創作，原來真係咩都諗唔到，我都好想拍，但完全拍唔到任何嘢，就叫自己放慢腳步，休養一下，因為狗狗過身，我真係好難過，一直都無做任何網上創作，直至最近終於收拾心情，重新出發，突然又有靈感，又可以拍片，我發現自己好鍾意剪片。」拍檔吳雲甫立即邀請佢幫手剪片，因自己拍咗好多運動教學片，但最怕就係剪片。問到朱朱推出嘅短片以同居為題，全程有人幫佢拍攝，莫非佢已搵到新歡？「我嘅片一向都係討論兩性關係，講男女朋友，因為我覺得大家鍾意睇呢個題材，大家都感同身受。其實攞攝影機嘅係我工人姐姐，所以大家唔駛唔會，我係保持開放態度，大家放心追我啦，哈哈﹗」