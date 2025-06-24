百億富婆著自家製鈎織冷衫出席晚宴　網民讚高級：有錢穿甚麼都對

富商「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻擁有百億身家，一度位列香港女首富之位，被指身家達700億。甘比與大劉相愛多年，育有三個仔女。甘比除了一向做好賢妻良母角色照顧家庭以外，甘比近年的鈎織生意經營得有聲有色，身為店長的甘比事事親力親為，除了親身落場打理，還會以導師身分親自教授，連鄭秀文和鍾楚紅都收過甘比作品及投入鈎織懷抱。甘比不時穿上自家製鈎織衣品賣廣告，日前甘比穿上鈎織衫出席晚宴，雖然不如外界預期出席晚宴要隆重打扮，但卻讓網民眼前一亮，大讚高級感十足！

劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）收藏大量名牌手袋。（IG：@kimbeechan_official）

小鳳姐在鈎織店與甘比及甘比媽咪合照。（IG圖片）

甘比曬出日常穿搭。(小紅書)

日前有網民分享甘比出席晚宴的打扮，身為自家鈎織店生招牌的甘比，穿上藍色露肩鈎織長䄂上衣，下身穿黑色長褲，褲子尾端縫有藍色鈎織品點綴，與上衣襯成套裝，相信是由甘比親自設計，而甘比只簡單發文：「晚宴」。

甘比晉身富豪之列但依舊相當貼地。（IG：@kimbeechan_official）

甘比細鋪搬大鋪！（小紅書）

網民紛紛討論甘比晚宴穿著，不少人驚訝原來晚宴可以不穿禮服，「好奇問一下，參加晚宴穿這樣就可以了嗎？不用穿禮服？」有人回覆指：「當你足夠有錢 穿甚麼都是對的」。有人則稱讚有高級感，「這件上衣的顏色和編織方法搭配起來好高級呀！太厲害了」有人則回覆指：「需要到高位以後才能尋求自由和隨心所欲。如果是你我穿自己鉤織的衣服去宴會，就會被笑話窮酸了」。另有人指甘比衣著太熱，「這麽熱天穿毛線」，有人則搞笑指，富婆出入都是冷氣地方，不似普通打工人要捱熱，「人家不是牛馬 還有沒空調的地方嗎」。

甘比出席晚宴。（小紅書）

依舊穿上鈎織衫。（小紅書）

簡單有高級感。（小紅書）

甘比出宴晚宴，不如外界預期要穿隆重禮服。（小紅書）