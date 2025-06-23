TVB收視｜《刑偵12》結局未破20點　《女神配對計劃》成周日皇牌

無綫公布上周（16日至22日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視22.2點（143萬觀眾），續踞收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.7點（128萬觀眾）；由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵12》結局篇，最高收視19.1點（124萬觀眾）；外購劇《清明上河圖密碼》最高收視14.6點（94萬觀眾）；陳山聰、阮浩棕及「日本達人」陳方藤主持全新旅遊訪談綜藝節目《人生美食地圖-東京篇》，最高收視11.1點（72萬觀眾）。

由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵12》結局篇，最高收視19.1點（124萬觀眾）（截圖）

周六晚戴祖儀、陳懿德、游嘉欣主持全新寵物綜藝節目《寵你一世》最高收視15.1點（98萬觀眾）；由高海寧、周嘉洛及黃庭鋒主持旅遊節目《Grand 住去利物浦》最高收視12.8點（83萬觀眾）；特備節目《一齊企硬‧唔Take嘢》最高收視11.5點（75萬觀眾）。周日晚播映《大師兄Welcome Summer大激戰》最高收視13.9點（90萬觀眾）；由林盛斌（Bob）攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親戀综真人騷《女神配對計劃》，最高收視15.5點（101萬觀眾）。

第三集一樣咁多話題。（《女神配對計劃》截圖）

第三集一樣咁多話題。（《女神配對計劃》截圖）

為無綫五位女神公開招親戀综真人騷《女神配對計劃》，最高收視15.5點（101萬觀眾）。（《女神配對計劃》截圖）

為無綫五位女神公開招親戀综真人騷《女神配對計劃》，最高收視15.5點（101萬觀眾）。（《女神配對計劃》截圖）

手球運動員現實中都話題多多。（《女神配對計劃》截圖）

第三集一樣咁多話題。（《女神配對計劃》截圖）