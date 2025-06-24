東張西望｜銀行職員搞錯苦主戶口20年　被告上法庭要歸還20萬存款

TVB節目《東張西望》昨日（23日）一集講到苦主「珍姐」表示於內地銀行用存款做定期，結果被銀行告之原來戶口的錢不是她的，銀行還要告上法庭，法庭判珍姐敗訴，除了要歸還20多萬款項之外還要付訟費。

苦主「珍姐」表示於內地銀行用存款做定期，結果被銀行告之原來戶口的錢不是她的，銀行還要告上法庭。(節目截圖)

苦主「珍姐」表示於內地銀行用存款做定期，結果被銀行告之原來戶口的錢不是她的，銀行還要告上法庭。(節目截圖)

珍姐於2000年從內地嫁到香港，而她嫁到香港前在內地一間銀行有港幣、人民幣及定期存款，珍姐表示：「之前啲錢係我先生畀我做家用㗎，叫我攞去存款，老公出糧留返畀我，我去找換店兌咗，存返啲入去。」但自從她落戶香港後都很少回去內地處理銀行事宜，連戶口有多少錢都不知道。直到2018年，她突然記得內地有戶口還未處理，於是回內地處理。

珍姐於2000年從內地嫁到香港，而她嫁到香港前在內地一間銀行有港幣、人民幣及定期存款。(節目截圖)

珍姐於2000年從內地嫁到香港，而她嫁到香港前在內地一間銀行有港幣、人民幣及定期存款。(節目截圖)

珍姐忘了自己到底有多少錢在戶口，職員說有多少她都相信，最後珍姐見到定期及活期戶口裡面有16萬及6萬，於是分別轉帳到老公及弟弟的內地戶口後就取消戶口，以備媽媽的不時之需。事隔兩年後，銀行職員致電她表示有人跟她同名同姓：「存錢存錯咗，入咗你戶口，我話吓，入咗我戶口？幾時存㗎？佢就哈哈哈，笑吓就唔講。」之後弟弟致電珍姐，表示自己戶口被凍結，除了弟弟，連老公的內地戶口都被凍結。

弟弟致電珍姐，表示自己戶口被凍結，除了弟弟，連老公的內地戶口都被凍結。(節目截圖)

弟弟致電珍姐，表示自己戶口被凍結，除了弟弟，連老公的內地戶口都被凍結。(節目截圖)

當時因為疫情珍姐無法回內地處理，在2023年通關後，她馬上回到內地處理，銀行經理向珍姐表示：「係20年前搞錯。」銀行翻查記錄後指2002年因為職員失誤，把她跟內地一個同名同姓的人對調了，把內地「珍姐」的20萬存到香港「珍姐」的戶口，即2018年香港「珍姐」轉移的22萬是內地「珍姐」的。

當時因為疫情珍姐無法回內地處理，在2023年通關後，她馬上回到內地處理。(節目截圖)

銀行翻查記錄後指2002年因為職員失誤，把她跟內地一個同名同姓的人對調了，把內地「珍姐」的20萬存到香港「珍姐」的戶口。(節目截圖)

香港「珍姐」決意告上法庭，希望取回公道，銀行反問珍姐：「你有冇咁多錢告我啊？銀行大把錢喎！你有冇銀行咁多錢打官司啊？」在珍姐籌備官司時就收到銀行發出來的律師信，表示要告珍姐：「銀行搞錯，點解要告我啊？」

香港「珍姐」決意告上法庭，希望取回公道。(節目截圖)

香港「珍姐」決意告上法庭，希望取回公道。(節目截圖)

珍姐表示銀行知道她打算投訴，於是向她提出若不投訴就把他們的戶口解凍，可惜調解不成功，最後由法庭處理。一星期後法庭已有判決，表示是珍姐的錯，要歸還22萬予銀行，更需要支付訴費。珍姐從多個途徑打算追回款項，可惜求助無門，《東張西望》向該銀行查詢，但銀行則指沒有內地的採訪證就不會回答任何問題，而珍姐對這個判決都感到「痛苦」。

珍姐表示銀行知道她打算投訴，於是向她提出若不投訴就把他們的戶口解凍。(節目截圖)