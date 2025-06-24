藝人丁子朗日前（22日）於觀塘一商場的活動場地舉行生日會，他笑指今次是入行後第一次正式舉辦生日會，丁子朗接受《香港01》訪問時表示自己之前會避開生日：「因為我之前都儘量模糊咗呢個日子，避開佢！因為我好怕畀大家知道我幾多歲。」

丁子朗日前於觀塘一商場的活動場地舉行生日會。(胡凱欣 攝)

丁子朗生日會當日更邀請到好友文佐匡及余宗遙驚喜現身一起慶祝，但余宗遙因為有工作在身，所以只現身一會便離開。除了到場的二人外，好友冼靖峰亦有線上與丁子朗一同慶祝生日。

丁子朗生日會當日更邀請到好友文佐匡及余宗遙驚喜現身一起慶祝

余宗遙因為有工作在身，所以只現身一會便離開。(胡凱欣 攝)

好友冼靖峰亦有線上與丁子朗一同慶祝生日。(胡凱欣 攝)

丁子朗被問到為何要避開生日時，他就覺得自己年紀開始長大，所以不想讓人知道自己年齡：「咁今年係18歲嘅十週年，咁我就希望可以永遠keep住18歲。」而旁邊的文佐匡雖然未到28歲，但想想後卻突然驚叫「Oh no」：「差唔多啦都！」

丁子朗避開生日因為不想讓人知道自己年齡。(胡凱欣 攝)

文佐匡雖然未到28歲，但想想後卻突然驚叫Oh no。(胡凱欣 攝)

丁子朗在生日會中獻唱《初戀》，而文佐匡亦有一起唱，過後文佐匡都表示回憶都回來了：「突然之間係Rush晒返嚟腦海入面，即係唱《初戀》嗰陣時，你又可以玩啦又跟住去跳。」而丁子朗都覺得回憶都歸來了：「因為我望住你唱嘅時候，嗰一刻我真係諗起我哋當時喺個排練室嗰度，我哋仲喺頂樓個十五樓個排練室，喺江邊嗰度跳。跟住個畫面真係返返嚟，不得了！我就覺得呢個真係好嘅回憶，都係因為咁嘅回憶，令到我識咗咁多兄弟。」對於文佐匡現身生日會，丁子朗表示是一個驚喜，因為他自己都不知道文佐匡會出現：「佢係一個Big Surprise嚟嘅我想講！」

丁子朗在生日會中獻唱《初戀》。(胡凱欣 攝)

對於文佐匡現身生日會，丁子朗表示是一個驚喜。(胡凱欣 攝)

文佐匡現身生日會對丁子朗來說是Surprise。(胡凱欣 攝)

在生日會上丁子朗又唱又跳，被問到是否想繼續當唱跳歌手時，他表示自己是一個很喜歡唱的演員：「咁我本業都係演員都係拍戲為主，咁嚟緊都有好多唔同嘅作品，今年會陸陸續續同大家見面啦！啱啱都見到我到新劇啦，《搏憶》嘅宣傳片預告片都出咗啦，所以希望大家會期待下啦。」

丁子朗表示自己是一個很喜歡唱的演員。(胡凱欣 攝)

丁子朗被問到生日有什麼願望時，他笑指說出來會不靈驗，但文佐匡就提醒他沒關係，三個願主中有二個能說出來，最後一個則不要說就可以。丁子朗即笑指：「就係我希望係三十歲之前有一個代表作，畀更加多嘅人認識我，甚至大中華嘅人會知道，有個演員叫丁子朗拍咗一套咁嘅戲！咁呢幾年我都不斷咁努力工作緊，不斷咁拍唔同嘅劇唔同嘅作品，希望有一日真係啲人會記得，啊呢個香港嘅丁子朗見過我。呢個係我嘅目標嚟，雖然三十歲同而家嘅距離好短，但係都要急趕直追。」

丁子朗急起直追想30歲前有代表作：大中華都知道有個演員叫丁子朗。(胡凱欣 攝)

訪問當日其實未到丁子朗的正日生日，他被問到生日會怎慶祝時，他表示生日當天在工作中渡過：「好短暫旅遊節目，咁就叫做寄工作於娛樂，去玩一玩咁樣囉，但係生日正日嗰日就去啦，所以我應該會喺somewhere唔知邊度慶祝生日。」但生日會的情況，他就一早已經傳給爸爸媽媽看，連爸爸媽媽都表示想來一起慶祝。

丁子朗正日生日在工作中渡過。(胡凱欣 攝)

文佐匡被問到之後有什麼工作計劃時，他表示想請大家期待一下，因為公布時機還未成熟，他指今年之內會有演出的機會。