一夢如初劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

一夢如初陸劇，由劉旭威、娜一、祁憶、生港帥領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。劉旭威曾在《雁回時》中飾演弟弟一角，這次在劇中挑戰飾演黑化逆襲的面首狀元角色，展現全新面貌，令人非常期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

一夢如初電視劇情大綱

由於家道中落的少女陳盼兒（娜一 飾）的父親欠稅，縣令逼迫她險些被送入青樓抵債，關鍵時刻她幸運逃脫，改名「寶銀」隱姓埋名。後來，她與溫家大郎君溫肅（劉旭威 飾）重逢，當時溫肅已是長公主府的面首。兩人在共同抵抗權貴壓迫，逐漸建立起深厚的情感聯繫。

劇情分為兩條主要故事線：陳盼兒靠製作香粉累積實力，逐步揭開家族被冤枉的真相；而溫肅雖身為面首，卻秘密蒐集證據，力圖推翻腐敗官員集團。透過解決青樓的困境和洗清家族的汙名，故事展現了古代女性如何克服重重阻礙，實現自我成長與蛻變。

一夢如初播出時間｜最新追劇日曆

一夢如初電視劇幾時播?一夢如初一共有24集，由騰訊視頻播放，由6月24日起，會員首週二至五更新2集，首更6集，週六起每日更新1集，SVIP每日搶先看。而非會員會由7月10日起每日更新2集。

一夢如初官微@Weibo

一夢如初演員

劉旭威 飾 溫肅

溫家大郎君，長公主府的面首。

一夢如初官微@Weibo

娜一 飾 陳寶銀

因父親欠稅，險些被送入青樓抵債，後改名「寶銀」隱姓埋名。

一夢如初官微@Weibo

祁憶 飾 趙傾城

一夢如初官微@Weibo

生港帥 飾 羅藤