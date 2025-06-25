桃花映江山劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

桃花映江山陸劇又名，改編自小説《桃花折江山》。有蘇妮作為編劇，易軍為執導，由劉學義、孟子義領銜主演的一套以愛情古裝為題材的電視劇。曾參演多個古裝劇包括《花間令》，《念無雙》等的劉學義，今次與孟子義聯手合作，引起極大關注！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

桃花映江山電視劇情大綱

祁國左相沈在野（劉學義 飾）因政敵陷害，意外與北苑國和親公主姜桃花（孟子義 飾）結識。沈在野外表陰狠，實則心懷家國大義；而姜桃花則聰慧機敏，善於自保。兩人在動盪的兩國局勢下，彼此試探、鬥智鬥勇，從敵對逐漸變成被迫合作，並慢慢產生了感情。

但當時魏國內部儲位之爭激烈，趙國則被呂後掌控朝政，為擺脫趙國的控制，姜桃花決定與魏國聯姻。沈在野因政敵設局，被迫迎娶姜桃花。姜桃花進入相府後，憑藉智慧巧妙應對沈在野的妻妾和武藝高強的小姑子。同時間，沈在野在調查宮中走私案時陷入政敵陷阱，與姜桃花“共度一夜”。沈在野為報復政敵甚至設下殺姜桃花的局，卻被姜桃花機智化解。

隨着劇情推進，姜桃花發現太子竟是沈在野的政敵，於是主動協助沈在野對抗太子及內部勢力。兩人攜手揭露太子罪證。經歷重重考驗，在國家與愛情間做出抉擇，最終並肩共謀江山，突破層層阻礙，繪寫出一段波瀾壯闊的權謀愛情故事。

桃花映江山播出時間｜最新追劇日曆

桃花映江山電視劇幾時播?桃花映江山一共有36集，由騰訊視頻播放，6月25日起，會員每日18:00更新2集，SVIP會員首更4集，VIP會員則會首更3集，SVIP搶先看一集。

桃花映江山官微@Weibo

桃花映江山演員人物關係圖

桃花映江山官微@Weibo

桃花映江山演員

劉學義 飾 沈在野

祁國左相，外表陰狠，實則心懷家國大義，經歷重重難關後，與姜桃花相戀。

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孟子義 飾 姜桃花

聰慧機敏，善於自保，為擺脫趙國，而與魏國聯姻。

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高寒 飾 公子景穆無垠

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劉令姿 飾 孟蓁蓁