Edan演唱會2025｜門票優先購攻略+呂爵安8月亞博開2場$680起

千呼萬喚，呂爵安（Edan ）第二次個人演唱會《EDAN LUI "e to E" LIVE 2025》終於落實於8 月 16、17日在亞洲國際博覽館 Arena舉行。近年Edan不斷作出新嘗試，在音樂創作上更踏出第一步，親自譜寫了兩首2025派台單曲《純銀子彈》及《天天都是愚人節》，展現了他音樂天份；戲劇表演更獲前輩謝君豪盛讚「咬字清晰、演技進步極大」，有顏值之餘亦步向全能藝人發展，可見心態上亦明顯成長。

Edan 將在8月舉行第二次個人演唱會。

演唱會海報中，Edan被多支咪包圍，唔知是否有特別用意。

早前在小組團綜，Edan與花姐對話時坦言從「初出道快樂男孩」到如今更懂得面對壓力，顯示其心理層面也走向成熟，Edan說：「入行不經不覺七年，工作的磨鍊、大眾的目光、自我的覺察，七年間將「e」先生淬鍊成「E」先生，嚟緊係我人生第二個solo con ，邀請大家嚟嚟見證我呢位柔軟但強大的 ED 偶像成長。」因為這次Edan演唱會不只是表演，更是一次真誠的自我對話，希望能讓大家看到更立體、更真實的Edan。

Edan呂爵安演唱會2025詳情

EDAN LUI "e to E" LIVE 2025

演出日期：2025 年 8 月 16-17 日(星期六、日）

演出時間：8:15pm

演出地點 : 亞洲國際博覽館 Arena

票價 : $1,180 / $980 / $680

優先訂票：https://s.klook.com/edan2025

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