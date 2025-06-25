「億萬駙馬」為流浪動物全裸上陣騷肌　富貴老婆出錢治療費用全包

有「億萬駙馬」之稱的TVB藝人伍富橋（Alvin）一向善心爆棚，做慈善不遺餘力！早前剛參加完慈善比賽「揹水一戰2025」，今年生日除了有老婆梁兆楹（Shirley）繼續捐錢予動物機構外，伍富橋更全裸上陣，大騷一身結實的肌肉呼籲關注流浪動物！

伍富橋善心爆棚！（IG/@alvinngfukiu）

伍富橋做善事一向不遺餘力，熱衷於公益， 2023年開始每年都會參加全港最大型遠足籌款活動「樂施毅行者」、苗圃行動、海洋公園保育競投，亦會帶一班員工去沙灘執垃圾等等，非常有心！而最近他更突破尺度，與一直關心流浪動物的裕美成立獨立義工團體praylovehk合作，以全裸上陣與狗狗拍攝。他更在IG寫道：

“We are all born naked.”

每個人誕生來到這世界時都是一絲不掛，如同所有生命一樣。眾生皆平等。生命沒有高低貴賤之分，無論是人或動物，都理應受尊重。

藉著31歲生日，跟太太商量選擇用一種更有意義的方式慶祝，透過獨立義工團體@praylovehk 「初心動物救援互助站」能夠有幸與三隻浪浪拍攝這輯照片。今次拍攝目的並不是呼籲募捐，而是希望略盡綿力喚起大眾對這些獨立義工團體關注。他們沒有資金，缺乏人手，但卻有着無私的愛。他們沒有庇護所，但卻無私地將浪浪先帶回家中。有些浪浪，就像這次有參與拍攝的白色唐唐為例，被拯救時，全身都是疥癬蟲，更有眼睛問題，經過善心義工在家中悉心治療下，皮膚已完全痊愈。屆時我太太亦答應了全力治好她的眼疾。希望莎莎很快可以痊愈，然後和今次一起參與拍攝的橙橙、涼粉，分別找到新的家人。

拍攝是在那隻被遺棄及被殘忍虐待的都柏文BB事件前完成的，只是我一直想在我生日時才發佈照片。當是給自己的一份生日禮物

那樁悲劇的發生更讓我們知道，刻不容緩。

希望這世界多一份正能量，多一份包容，少一份欺凌。

請大家多多支持 @praylovehk 還有各大義工團體

@sysleungx

多謝你安排了這次拍攝，成全了我一直想做的事。

多謝你的悉心安排，體諒和鼓勵

多謝你這份生日禮物

@praylovehk @裕美

多謝你們慷慨讓莎莎，橙橙和涼粉成全這次拍攝

@joey @ckit @maison

多謝你們睇到新聞之後，二話不說漏夜幫我趕照片

多謝你們由我哋婚照開始一直陪伴我們一次又一次大膽的嘗試

（截圖）

富貴老婆梁兆楹（Shirley）出錢為莎莎治療。（IG/@alvinngfukiu）

為了這輯相，伍富橋亦下了不少苦功：「今次拍攝準備了大概三個月，直到拍攝前最後一個星期才確認浪浪可以出席。所以最後一星期才更有決心完全『cut carbs』。今次拍攝最希望可以喚起大眾對這些背後沒有大規模的慈善團體支援的獨立義工團。他們缺乏宣傳能力，只有一顆無私的愛心。希望透過這次拍攝讓更加多人知道他們的存在給予支持。」而真正的領養日會在裕美生日7月11、12日，伍富橋和Shirley都會出席支持。當中，Shirley更出錢為身世可憐的流浪狗莎莎治療，專科醫生、手術和結紮的費用通通全包！

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裕美接受《香港01》訪問時亦有感謝Shirley留意到她的獨立義工團隊：「我嘅獨立義工團隊好多都做咗7-8年，有啲上山救、有啲馬路邊救、有啲喺繁殖場救，我哋冇任何back up，政府資助，金錢上面都係各人夾手夾腳自己出錢，一心一意為咗幫小動物。希望大家都關注到好多細機構喺背後都做咗好多嘢，今次都多謝Shirley搵我拍到啲靚相，唐唐都變成MODEL。」裕美強調動物無分貴賤，唐貓唐狗更有靈性，亦感謝有知名度的人出聲！