以法之名劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

以法之名陸劇，有傅東育、鄭世龍作為執導，由張譯、李光潔、蔣欣、劉佳、馮嘉怡領銜主演的一套以當代犯罪為題材的電視劇。今次的總製片人是曾出品過《甄嬛傳》，《金婚》，《重生》等經典劇集的敦淇，演員陣容亦非常強大，總共一百多位演員參演，備受網民關注！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

以法之名電視劇情大綱

海東省檢察院檢察官洪學友（張譯飾）、鄭雅萍（蔣欣飾）與海州市檢察長李棟（李光潔飾）在複查“萬氏集團涉黑案”時，發現嫌疑人張文清被誣陷，案件中涉及司法徇私枉法。面對黑惡勢力和司法腐敗的雙重挑戰，他們不畏艱難，堅持依法辦案，展現了檢察官們的專業素養與堅定信念。

在省委政法委、省掃黑辦、省檢察院及各政法單位的協同配合下，他們以冰層下的屍體、藏匿現金的水果及錯綜複雜的“保護傘”網絡等線索為突破口，重新調查「213槍擊案」，聯合公安、法院、監獄等部門，充分發揮檢察機關法律監督職能，成功摧毀盤踞海州市多年的黑惡勢力“天龍集團”，還張文清清白，並嚴肅查處涉案司法工作人員的職務犯罪。

以法之名播出時間｜最新追劇日曆

以法之名電視劇幾時播?以法之名一共有36集，由中央電視臺電視劇頻道CCTV-8及優酷播放，6月24日起，優酷VIP會員首更3集，SVIP會員首更4集，其後每日更新2集。而CCTV-8則每日更新2集。

以法之名官微@Weibo

以法之名演員

張譯 飾 洪亮

海東省檢察院第十一檢察部檢察官，主要負責司法工作人員職務犯罪檢察。

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李光潔 飾 李人駿

海州市檢察院檢察長，也是洪亮的朋友。

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蔣欣 飾 鄭雅萍

海東省檢察院第一檢察部檢察官

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劉佳 飾 蘭景茗