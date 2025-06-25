王祖藍一家貼地出遊大女樣貌再成焦點　李亞男一細節獲讚節儉持家

現年45歲的王祖藍於2015年與比他細4年的李亞男結婚後，先後育有兩名女兒，分別是今年5歲的大女王天韻（Gabby）與3歲的細女王海靜（Hayley），一家四口生活幸福愉快。近年王祖藍轉戰內地，主力在內地發展的他，工作忙個不停，吸金力強。雖然王祖藍工作忙碌，但他一有時間便會陪伴家人，是個廿四孝老公及爸爸。日前王祖藍便與老婆及大女Gabby在貴州出遊。

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

昨日有網民於社交網分享了於貴州街頭逛市集偶遇王祖藍一家的影片，以「哇！來一趟貴陽旅遊偶遇王祖藍一家❤️」為標題，留言寫道：「本來在青雲市集逛吃 突然看到面前走過來一個在拍視頻的小哥哥 當時還準備躲一下的 結果突然一看 咦？怎麽這麽像王祖藍 仔細一看！哇還真的是！嘿嘿 第一次這麽近距離的見到明星 一家人其樂融融 大大方方的 真幸福 嘿嘿 開心」。

王祖藍一家三口出遊。(小紅書)

王祖藍一家三口出遊。(小紅書)

片中可見王祖藍一家三口打扮樸實，手拖手在逛街，王祖藍手上拿着一份地道小食，他們前面有一名男子用手機幫他們拍片，同行還有李亞男的媽媽以及另外兩名工作人員。網民的焦點落在Gabby的外貌之上，有近3000名網民指她與王祖藍餅印一樣。李亞男的衣着打扮亦惹來不少網民討論，被認出是平民價連鎖時裝品牌的服裝，大讚她貼地節儉持家有道。

王祖藍一家三口出遊。(小紅書)

王祖藍一家三口出遊。(小紅書)