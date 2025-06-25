張智霖為百年品牌月餅任代言人一原因被睇中　分享童年中秋節趣事

張智霖 (Chilam) 出任2025年度恆香月餅代言人，並拍攝全新一輯廣告，品牌看中張智霖多元魅力又真摯親和的形象，此為雙方首度合作。張智霖作為香港演藝圈的「魅力暖男」，其顧家形象與品牌精神高度契合。此次合作源於中秋節的團圓意義，張智霖笑言：「因為就嚟中秋節，大家可能知道我係一個好重視家庭觀念嘅人，好適合喺中秋節出現，所以促成咗今次同品牌合作。」

合作契機：傳遞團圓幸福的味覺記憶

張智霖在廣告中化身幸福傳遞者，分享與家人細味中秋的溫馨點滴：「一口月餅，一家團圓，簡單幸福，正是香港最珍貴嘅『團圓味道‧幸福日常』。」對於中秋節，張智霖認為這是一個極具象徵意義的節日：「一個人月兩團圓的日子，代表家庭成員應該get together，大家團聚一齊食餐飯，享受呢個節日帶俾我哋嘅溫馨，食吓月餅感覺更加有儀式感。」

張智霖好喜歡中秋節。

品牌欣賞張智霖多年來在演藝界的與親民形象，無論在螢幕上還是生活中，他都能以真摯自然、與時俱進的態度贏得大眾喜愛。張智霖亦坦言自己不會隨波逐流，享受活在當下，更喜歡現在的自己，會不停發掘鮮為人知的一面令自己進步、讓自己和觀眾有新鮮感，說：「我始終係一個跨越好多代嘅藝人，呢個係唔可以否認。可能到咗今日呢個成熟嘅年齡，反而好鍾意搵自己裡面究竟有咩未表現出嚟，而唔係去跟隨潮流。活在當下，呢一刻盡力活好今日，第時就唔會後悔。」

張智霖親手做月餅。

張智霖表示在工作上碰到新鮮對手、新鮮角色，就會有不同火花出現，今次同百年品牌合作就已經是一種另類嘅火花。 拍攝當日，張智霖配合品牌每個月餅都是手匠功藝的堅持，穿上圍裙即席搓麵粉做月餅，有板有眼的他自言閒時都會親手下廚，鍾情中菜烹調，大獲好評。張智霖又分享童年時與家人共度中秋的回憶：「不論係我細個，定係我個仔細個，都一定會玩燈籠，仲要係最懷舊嘅白兔燈籠，雖然每次都會燒咗，但呢啲都係我好美好難忘嘅回憶，每一次都會會心微笑。」對於團圓幸福，他認為知足最珍貴：「一家人知足係最幸福，唔需要擁有全世界。」