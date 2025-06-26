書卷一夢劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《書卷一夢》陸劇有任莊柳、夏洛特作為編劇，郭虎為執導，由李一桐、劉宇寧領銜主演的一套以古裝輕喜劇為題材的電視劇。劉宇寧先前出演《折腰》、《一念關山》、《珠簾玉幕》人氣熱度不斷上升，今次古裝陸劇男神更嘗試雙重身分！搭擋《鶴唳華亭》著名的李一桐，加上曾執導《念無雙》的導演，期待一連串神秘趣怪的劇情！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧书卷一梦被清宁一梦夺舍版@Weibo

《書卷一夢》電視劇情大綱

名氣微薄的十八線女演員宋小魚（李一桐 飾），突然穿越到劇本世界，化身為命運淒慘、戀愛腦富家千金女主角「宋一夢」，命運多舛，還邂逅了冷酷無情的皇子南珩（劉宇寧 飾），他有權有勢，為爭奪皇位不擇手段，同時身兼神秘蒙面殺手「離十六」，是江湖中的高手，掌管殘江悅會館。然而，劇本中的角色命運早已註定，宋一夢將迎來悲慘結局。宋小魚想逃避命運，啟動「殺珩計劃」，試圖擺脫南珩，避開被用完即棄、淩虐致死的下場，卻發現改變劇情後，就會引發系統錯誤，陷入「死亡循環」，經歷108種不同死法後再度穿越回書中，醒來時又回到南珩身邊，完全被劇本牽着走，重複上演既定的劇本情節。

宋小魚不願屈服，逐漸改變想法，決心重塑劇本，改寫自己的結局。她將書中單薄的角色視為有血有肉的真實存在，積極尋找方法，勇敢反抗劇本的束縛。隨著與反派男主角南珩認識加深與成長，南珩從最初的利用與操控，漸漸被宋小魚的勇氣與堅定所觸動，繼而去反思自己的命運。最終，兩人一同對抗劇本的安排，宋小魚亦與南珩相知相戀，彼此扶持。

《書卷一夢》播出時間｜最新追劇日曆

《書卷一夢》電視劇幾時播?《書卷一夢》一共有40集，2025年6月26日起由愛奇藝、江蘇衛視播放，愛奇藝會員12：00播出，首更六集，27日起每日18：00更新2集；而江蘇衛視就星期一至五每晚7:30更新2集。

《書卷一夢》演員人物關係圖

电视剧书卷一梦被清宁一梦夺舍版@Weibo

《書卷一夢》演員

李一桐 飾 宋一夢／宋小魚

現代人，人氣低的女演員，意外穿越劇本，化身命運悲慘的宋一夢，邂逅了皇子南珩

电视剧书卷一梦被清宁一梦夺舍版@Weibo

劉宇寧 飾 南珩／離十六

劇本男主角，有權有勢但冷酷無情的皇子，也是神秘殺手「離十六」，劇本中要與宋一夢配婚

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祝緒丹 飾 宋一汀

宋一夢的妹妹，原本受傳統禮教束縛，因宋小魚的穿越開始追求自我

电视剧书卷一梦被清宁一梦夺舍版@Weibo

王以綸 飾 上官鶴

殘江悅會館二當家，為人風流，擅長人際交往，追求自由奔放