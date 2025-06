9歲唱作新星超驚人背景曝光 陸海悠僅1年攞28個比賽冠軍

最近樂壇出現一位超新星,陸海悠(Hazel)以9歲之齡推出首支作曲填詞英文單曲《Cotton Candy Dreams 》。小小年紀的Hazel被問到新歌靈感,答得頭頭是道說:「想畀大家知道無論你鍾意畫畫、跳舞或者唱歌,無論鍾意任何嘢都要繼續追夢,希望每個聽到這首歌嘅人,都能夠好似棉花糖一樣甜甜咁微笑!」首次拍MV《Cotton Candy Dreams 》的Hazel又透露,拍攝過程相當難忘,「有少少辛苦,譬如冇乜時間食嘢,會好肚餓。」不過能夠寓工作於玩樂,她輕易忘記「飢餓感」,「MV喺波波池度拍,同其他小朋友喺度玩得好開心,完全唔似做緊嘢。」

4歲迷上K-pop立志當歌手

Hazel在8歲時開始挑戰創作歌曲,原來Hazel早在4歲初接觸K-pop音樂,一聽便迷上跳唱歌曲,「我細細個媽咪已經畀BLACKPINK嘅片我睇,已經好鍾意,好想好似佢哋上到台咁有自信!」5歲時,Hazel更定下做跳唱歌手目標,在父母悉心栽培,只要不影響學業下,讓Hazel得到專業導師指導唱歌和跳舞,「唱歌跳舞時,我真係好開心,睇到BLACKPINK同BABYMONSTER唱歌時跳舞,完全唔會喘氣,我都想好似佢哋咁唱歌咁好聽,跳舞又可以咁好睇。」多才多藝的Hazel,從6歲開始學習唱歌和舞蹈,擅長Jazz Funk、K-Pop等各種風格,Hazel早前在啟德體育園開幕禮上,更有機會與內地天后李宇春演繹《和你一樣》時同台合唱。

節奏感強兼柔軟度高的Hazel,擅長Jazz Funk、K-Pop等各種跳舞風格。

唱歌舞蹈比賽常客屢獲殊榮

近年Hazel不斷參加唱歌和跳舞比賽,曾在接近50個比賽中奪獎,當中有超過28個能夠奪得冠軍,成績相當驚人,不過接受訪時年紀輕輕的Hazel,竟然解釋目的只為挑戰自己,「好想評判話畀我知自己表演得好唔好,我好鍾意企喺舞台上面,所以參加比賽我唔會好驚。」去年Hazel更成功衝出香港,在日本東京舉行《Global Arts Sports & Culture Association Sing Contest》奪得亞軍;今年4月又先後在韓國KBS電視台的練習生活動《해외연수생》,以及代表香港到首爾《IVEX studio》演出《The Future Idol Stage》。對於成功衝出香港登上日本和韓國舞台,可愛的Hazel表示,「好開心去外地參加比賽和演出,是個很難得經驗,仲可以同爹哋媽咪順便去旅行,嗰次去日本比賽仲啱啱遇着聖誕節,周圍都好靚,一家人玩得好開心。」

場地提供:The AIR (The ONE)

Hazel除了勁歌熱舞,也有斯文小公主一面,可塑性極高。

《Cotton Candy Dreams 》MV中,Hazel以治癒笑容演繹超可愛。

曾獲唱歌及跳舞比賽獎項:

1..《Asia Kids Talent 14th Starts Dream Singing Contest 2024》冠軍及「The Best Performance Award」

2.《藝術之翼文藝協會歌唱比賽2024》冠軍

3.《世界資優文化藝術交流協會6th World Gifted Singing Contest 2024》冠軍

4.《TCCA 2024 10th Teenagers and Children Singing Contest》冠軍

5.《天才兒童表演藝術交流協會 2024 6th Singing Contest》冠軍

6.《亞太區全優兒童創藝協會2024 6th Asia Pacific Singing Contest》冠軍

7.《兒童藝術文化協會 8th Hong Kong Children Singing Contest 2024》冠軍

8.《International Elite Children Talent Association 8th International Children Singing Contest 2024》冠軍

9.《Asia Pacific Youth Cultural and Academic Association Asia Pacific Children and Youth Campus Singing Competition》Super Gold Award

10. 青年兒童文藝交流協會 9th Teenagers and Kids Singing Contest 2024》冠軍

11.《亞太優秀才能藝展協會-2024亞太區優秀才能藝術節比賽》冠軍

12.《香港兒童表演藝術交流協會-好歌唱給您全港兒童歌唱比賽》冠軍

13.《香港文藝協會全港18區沙田區唱歌比賽第十屆》冠軍

14.《香港文藝協會全港18區黃大仙區唱歌比賽第十屆》冠軍

15.《香港文藝協會全港18區九龍城區唱歌比賽第十屆》亞軍

16.《香港青年創藝協會音樂之夏全港青年音樂家大賽2024》冠軍

17.《GASCA 58th GASCA International Singing Competition Most Popular Award 2024》金獎

18.《Hong Kong Kids Fashion Week K-pop Talent Singing and Dance Competition 2024》金獎

19.《世界資優文化藝術交流協會 6th World Gifted Dance Contest 2024》冠軍

20.《香港兒童表演藝術交流協會舞台之星-全港兒童舞蹈比賽2024》冠軍

21.《青年兒童文藝交流協會 9th Teenagers & Kids Dance Contest 2024》冠軍

22.《Asia Kids Talent 14th Asia Kids and Teenagers Dance Contest 2024》冠軍及The Most Potential Award

23.《天才兒童表演藝術交流協會2024 6th Dance Contest》冠軍

24.《TCCA 2024 10th Teenagers & Children Dance Contest》冠軍

25.《International Elite Children Talent Association 8th International Children Dance Contest 2024》冠軍

26.《香港文藝協會全港18區九龍城區跳舞比賽第10屆 2024》冠軍

27.《香港文藝協會全港18區黃大仙區跳舞比賽第10屆 2024》冠軍

28.《GASCA 58th GASCA International Dance Competition Most Popular Award 2024》金獎

奪獎無數的Hazel,獎座和獎牌在家裏要搵專屬地方擺放。

去年Hazel在日本東京舉行《Global Arts Sports & Culture Association》奪得亞軍。

Hazel今年4月又先後在韓國KBS電視台的練習生活動《해외연수생》。

Hazel今年4月又先後在韓國KBS電視台的練習生活動《해외연수생》。

Hazel以及代表香港到首爾《IVEX studio》演出《The Future Idol Stage》

Hazel早前在啟德體育園開幕禮上,更有機會與內地天后李宇春演繹《和你一樣》時同台合唱。

多才多藝的Hazel,除了識唱歌跳舞,還懂彈Ukulele。

Profile:

中文名:陸海悠

英文名:Hazel

出生日期:2015年8月20日

生肖:羊

星座:獅子座

嗜好:唱歌,跳舞,演戲,睇書

偶像:BLACKPINK、BABYMONSTER

目標:成為跳唱歌手,並創作更多適合小朋友至年青人聽的流行曲。

《Cotton Candy Dreams》Official MV:https://youtu.be/s6qnzMvDHkE

作曲:陸海悠 Hazel

填詞:陸海悠 Hazel

編曲:Watergold

監製:Watergold