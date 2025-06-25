東張西望｜到事發地點分析姜濤墮海　派1米7高女主持測試圍欄高度

MIRROR成員姜濤昨日（24日）下午在西環副食品市場對開墮海，被途經的海事處外判商船隻救起及送院，姜濤表示事件屬意外，其所屬經理人公司MakerVille事後發聲明，稱：「姜濤今日下午在西環海旁跑步，期間頭暈不適，醒來時已被救起。」並呼籲大家不要作不必要揣測，指外界傳聞非事實。而TVB則獲得觀眾提供獨家片段，於今晚（25日）《東張西望》內播出，節目中除了還原姜濤墮海獲救經過，還分析姜濤究竟怎樣跌落海。

《東張西望》首曝光姜濤墮海片段。（《東張西望》截圖）

《東張西望》首曝光姜濤墮海片段。（《東張西望》截圖）

《東張西望》到事發地點分析姜濤墮海。（《東張西望》截圖）

《東張西望》到事發地點分析姜濤墮海。（《東張西望》截圖）

靠海位置都有圍欄圍住。（《東張西望》截圖）

《東張西望》節目組今日去到姜濤墮海事發地點，位於中西區海濱長廊1號碼頭，鄰近西區副食品批發市場，現場有不少休憩玩樂設施，靠海的位置都有圍欄圍著，《東張西望》還安排170cm身高的女主持黃泳嘉站在圍欄旁邊測試，黃泳嘉表示：「這個圍欄差不多到我肩膀的位置。」

《東張西望》還安排170cm身高的女主持黃泳嘉站在圍欄旁邊測試。（《東張西望》截圖）

其中一位拋救生圈給姜濤的熱心市民黃先生（化名），憶述當時情況。（《東張西望》截圖）

熱心市民黃先生（化名），憶述當時情況：「我昨天在這裡釣魚，看見有一個人坐在圍欄旁邊，突然間有一個鬼妹說有人跳海。」（《東張西望》截圖）

熱心市民黃先生（化名）說看到有人在碼頭底下大嚷大叫。（《東張西望》截圖）

船員就把救生圈拉到船的梯子那邊，姜濤自己爬梯子上船。（《東張西望》截圖）

隨後，其中一位拋救生圈給姜濤的熱心市民黃先生（化名），憶述當時情況：「我昨天在這裡釣魚，看見有一個人坐在圍欄旁邊，突然間有一個鬼妹說有人跳海，我看到有人在碼頭底下大嚷大叫。我就把救生圈拋給他，然後那艘領航船在附近，我就揮手，示意他們駛過來，船員就把救生圈拉到船的梯子那邊，他自己爬梯子上船。」從圖片所見，套上救生圈的姜濤，當時在海裡面是清醒的，幸好最後安然無恙。